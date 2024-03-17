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В Ленинградской области пятнадцать рыбаков спасли с дрейфующей льдины

В Ленинградской области пятнадцать рыбаков спасли с дрейфующей льдины - РИА Новости, 17.03.2024

В Ленинградской области пятнадцать рыбаков спасли с дрейфующей льдины

Сотрудники МЧС спасли 15 рыбаков с льдины в Финском заливе в Ленинградской области, сообщило МЧС. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T14:14

2024-03-17T14:14

2024-03-17T15:00

хорошие новости

финский залив

ленинградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар — РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли 15 рыбаков с льдины в Финском заливе в Ленинградской области, сообщило МЧС. "МЧС России спасены 15 рыбаков в Финском заливе. Они дрейфовали на льдине в акватории в пределах Выборгского района Ленобласти", — уточнили в ведомстве. Спасатели на судне на воздушной подушке добрались до рыбаков и доставили их на берег.

https://ria.ru/20240218/rybaki-1928025597.html

финский залив

ленинградская область

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финский залив, ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия