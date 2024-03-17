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В Ленинградской области пятнадцать рыбаков спасли с дрейфующей льдины - РИА Новости, 17.03.2024
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Хорошие новости
 
14:14 17.03.2024 (обновлено: 15:00 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/spasenie-1933685019.html
В Ленинградской области пятнадцать рыбаков спасли с дрейфующей льдины
В Ленинградской области пятнадцать рыбаков спасли с дрейфующей льдины - РИА Новости, 17.03.2024
В Ленинградской области пятнадцать рыбаков спасли с дрейфующей льдины
Сотрудники МЧС спасли 15 рыбаков с льдины в Финском заливе в Ленинградской области, сообщило МЧС. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T14:14
2024-03-17T15:00
хорошие новости
финский залив
ленинградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар — РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли 15 рыбаков с льдины в Финском заливе в Ленинградской области, сообщило МЧС. "МЧС России спасены 15 рыбаков в Финском заливе. Они дрейфовали на льдине в акватории в пределах Выборгского района Ленобласти", — уточнили в ведомстве. Спасатели на судне на воздушной подушке добрались до рыбаков и доставили их на берег.
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финский залив
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финский залив, ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия
Хорошие новости, Финский залив, Ленинградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия
В Ленинградской области пятнадцать рыбаков спасли с дрейфующей льдины

В Ленинградской области 15 рыбаков спасли с дрейфующей льдины в Финском заливе

© МЧС России/TelegramОперация по спасению рыбаков в Финском заливе. 17 марта 2024 года
Операция по спасению рыбаков в Финском заливе. 17 марта 2024 года
© МЧС России/Telegram
Операция по спасению рыбаков в Финском заливе. 17 марта 2024 года
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар — РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли 15 рыбаков с льдины в Финском заливе в Ленинградской области, сообщило МЧС.
"МЧС России спасены 15 рыбаков в Финском заливе. Они дрейфовали на льдине в акватории в пределах Выборгского района Ленобласти", — уточнили в ведомстве.
Спасатели на судне на воздушной подушке добрались до рыбаков и доставили их на берег.
Операция по спасению рыбаков в Сахалинской области. 18 февраля 2024
На Сахалине доставили на берег 75 рыбаков с оторвавшейся льдины
18 февраля, 06:55
 
Хорошие новостиФинский заливЛенинградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияПроисшествия
 
 
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