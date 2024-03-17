https://ria.ru/20240317/sobchak-1933667866.html

Собчак проголосовала на выборах президента

Собчак проголосовала на выборах президента - РИА Новости, 17.03.2024

Собчак проголосовала на выборах президента

Блогер Ксения Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что проголосовала на выборах президента России электронно, сообщив, что "заходит в электронную дверь". РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T13:13

2024-03-17T13:13

2024-03-17T13:13

выборы президента россии — 2024

россия

ксения собчак

филипп киркоров

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Блогер Ксения Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что проголосовала на выборах президента России электронно, сообщив, что "заходит в электронную дверь". "Киркоров: заходит не в ту дверь, Ивлеева: заходит в ту дверь, Собчак: заходит в электронную дверь, Лолита, ты следующая))", - написала Собчак. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Вечеринка, организованная Ивлеевой, прошла в клубе "Мутабор" в конце декабря прошлого года. На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения. В результате Ивлеева и другие участники вечеринки были вынуждены оправдываться.

https://ria.ru/20240317/kampaniya-1933657482.html

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Варвара Скокшина

россия, ксения собчак, филипп киркоров, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, политика