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Собчак проголосовала на выборах президента - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
13:13 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/sobchak-1933667866.html
Собчак проголосовала на выборах президента
Собчак проголосовала на выборах президента - РИА Новости, 17.03.2024
Собчак проголосовала на выборах президента
Блогер Ксения Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что проголосовала на выборах президента России электронно, сообщив, что "заходит в электронную дверь". РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T13:13
2024-03-17T13:13
выборы президента россии — 2024
россия
ксения собчак
филипп киркоров
леонид слуцкий (политик)
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Блогер Ксения Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что проголосовала на выборах президента России электронно, сообщив, что "заходит в электронную дверь". "Киркоров: заходит не в ту дверь, Ивлеева: заходит в ту дверь, Собчак: заходит в электронную дверь, Лолита, ты следующая))", - написала Собчак. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Вечеринка, организованная Ивлеевой, прошла в клубе "Мутабор" в конце декабря прошлого года. На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения. В результате Ивлеева и другие участники вечеринки были вынуждены оправдываться.
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россия, ксения собчак, филипп киркоров, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, политика
Выборы президента России — 2024, Россия, Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ, Политика
Собчак проголосовала на выборах президента

Собчак приняла участие в электронном голосовании на выборах президента

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКсения Собчак
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Ксения Собчак. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Блогер Ксения Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что проголосовала на выборах президента России электронно, сообщив, что "заходит в электронную дверь".
"Киркоров: заходит не в ту дверь, Ивлеева: заходит в ту дверь, Собчак: заходит в электронную дверь, Лолита, ты следующая))", - написала Собчак.
Работа Информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
ЦИК оценил ход агитационной кампании на выборах президента России
Вчера, 12:30
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Вечеринка, организованная Ивлеевой, прошла в клубе "Мутабор" в конце декабря прошлого года. На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.
В результате Ивлеева и другие участники вечеринки были вынуждены оправдываться.
 
Выборы президента России — 2024РоссияКсения СобчакФилипп КиркоровЛеонид Слуцкий (политик)Совет Федерации РФПолитика
 
 
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