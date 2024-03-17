https://ria.ru/20240317/skatert-1933671331.html

В Краснодаре девочка подожгла скатерть на избирательном участке

В Краснодаре девочка подожгла скатерть на избирательном участке - РИА Новости, 17.03.2024

В Краснодаре девочка подожгла скатерть на избирательном участке

Тринадцатилетняя школьница подожгла скатерть на избирательном участке в учебном учреждении Краснодара, бюллетени не повреждены, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T13:26

2024-03-17T13:26

2024-03-17T13:26

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КРАСНОДАР, 17 мар – РИА Новости. Тринадцатилетняя школьница подожгла скатерть на избирательном участке в учебном учреждении Краснодара, бюллетени не повреждены, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Девочка пришла на участок в школе №108 в Новознаменском и принесла с собой розжиг и спички. Она подожгла скатерть на парте избирательной комиссии. Бюллетени не повреждены", - сообщил источник, добавив, что возгорание на участке потушили своими силами. Собеседник агентства добавил, что 13-летняя школьница решилась на поджёг после того, как прочла об этом в интернете. Раньше девочка на учёте в полиции не состояла. В дни голосования на нескольких участках были зафиксированы попытки сорвать голосование путем поджогов или порчи бюллетеней либо урн. Как заявила ранее глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за такие действия на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа и не знали об уголовной ответственности. В частности, одному из задержанных, по ее словам, обещали за это 100 тысяч рублей. Позже председатель Центризбиркома рассказала, что звонки с указаниями испортить бюллетени поступали через мессенджеры WhatsApp и Viber с территории Украины и некоторых европейских стран. В качестве мотивации злоумышленники использовали угрозы привлечения к уголовной ответственности и получения по паспортным данным указанных лиц кредитов. В ряде случаев совершение указанных деяний объявлялось условием возврата ранее похищенных денежных средств или обеспечения безопасности якобы родственников - участников СВО и сохранения в тайне их персональных данных от украинских вооруженных формирований. Всего, по данным председателя ЦИК, в 20 субъектах страны предпринимались попытки порчи бюллетеней. В результате вливания жидкостей в урны для голосования безвозвратно были испорчены 214 бюллетеней. По словам Памфиловой, Россия справится с провокациями на выборах президента, готовящимися из-за границы. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Варвара Скокшина

краснодар, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), россия, украина, николай харитонов, совет федерации рф, происшествия