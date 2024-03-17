https://ria.ru/20240317/shulginov-1933705977.html

Глава Минэнерго проголосовал на выборах президента России

Глава Минэнерго проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024

Глава Минэнерго проголосовал на выборах президента России

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов отдал свой голос на выборах президента России очно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T15:17

2024-03-17T15:17

2024-03-17T15:17

выборы президента россии — 2024

николай шульгинов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

россия

политика

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов отдал свой голос на выборах президента России очно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго. Министр пришел на избирательный участок с супругой, говорится в Telegram-канале Минэнерго. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия, политика