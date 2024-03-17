https://ria.ru/20240317/shaman-1933616664.html

Певец SHAMAN проголосовал на выборах президента России

Певец SHAMAN проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024

Певец SHAMAN проголосовал на выборах президента России

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) проголосовал на выборах президента РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T09:55

2024-03-17T09:55

2024-03-17T10:55

выборы президента россии — 2024

политика

россия

shaman (ярослав дронов)

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) проголосовал на выборах президента РФ, передает корреспондент РИА Новости. SHAMAN проголосовал очно в одной из московских школ. "Сегодня выбираем своё будущее. Я как гражданин РФ хочу определить своё будущее", - сказала артист журналистам. В ответ на вопрос, почему он решил прийти именно на избирательный участок, SHAMAN ответил, что он - простой русский парень, поэтому решил проголосовать очно. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/maydanov-1933466603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Певец Shaman на избирательном участке Певец Shaman проголосовал на выборах президента РФ 2024-03-17T09:55 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия, shaman (ярослав дронов)