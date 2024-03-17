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Певец SHAMAN проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
09:55 17.03.2024 (обновлено: 10:55 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/shaman-1933616664.html
Певец SHAMAN проголосовал на выборах президента России
Певец SHAMAN проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024
Певец SHAMAN проголосовал на выборах президента России
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) проголосовал на выборах президента РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T09:55
2024-03-17T10:55
выборы президента россии — 2024
политика
россия
shaman (ярослав дронов)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) проголосовал на выборах президента РФ, передает корреспондент РИА Новости. SHAMAN проголосовал очно в одной из московских школ. "Сегодня выбираем своё будущее. Я как гражданин РФ хочу определить своё будущее", - сказала артист журналистам. В ответ на вопрос, почему он решил прийти именно на избирательный участок, SHAMAN ответил, что он - простой русский парень, поэтому решил проголосовать очно. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/maydanov-1933466603.html
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Певец Shaman на избирательном участке
Певец Shaman проголосовал на выборах президента РФ
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политика, россия, shaman (ярослав дронов)
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, SHAMAN (Ярослав Дронов)
Певец SHAMAN проголосовал на выборах президента России

Певец SHAMAN проголосовал на выборах президента России в московской школе

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) проголосовал на выборах президента РФ, передает корреспондент РИА Новости.
SHAMAN проголосовал очно в одной из московских школ.
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Денис Майданов проголосовал в Наро-Фоминске
16 марта, 12:38
"Сегодня выбираем своё будущее. Я как гражданин РФ хочу определить своё будущее", - сказала артист журналистам.
В ответ на вопрос, почему он решил прийти именно на избирательный участок, SHAMAN ответил, что он - простой русский парень, поэтому решил проголосовать очно.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Народный артист России Сергей Безруков проголосовал в Иркутске на выборах президента России
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16 марта, 09:06
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияSHAMAN (Ярослав Дронов)
 
 
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