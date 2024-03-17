https://ria.ru/20240317/shaman-1933616664.html
Певец SHAMAN проголосовал на выборах президента России
Певец SHAMAN проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024
Певец SHAMAN проголосовал на выборах президента России
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) проголосовал на выборах президента РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T09:55
2024-03-17T09:55
2024-03-17T10:55
выборы президента россии — 2024
политика
россия
shaman (ярослав дронов)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933633993_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1131d84f465c1f43b1b27dfad6e7d391.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) проголосовал на выборах президента РФ, передает корреспондент РИА Новости. SHAMAN проголосовал очно в одной из московских школ. "Сегодня выбираем своё будущее. Я как гражданин РФ хочу определить своё будущее", - сказала артист журналистам. В ответ на вопрос, почему он решил прийти именно на избирательный участок, SHAMAN ответил, что он - простой русский парень, поэтому решил проголосовать очно. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/maydanov-1933466603.html
https://ria.ru/20240316/bezrukov-1933426046.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933633993_92:0:1532:1080_1920x0_80_0_0_c56835a8849b6e45dd8791ae82bb54cf.jpg
Певец Shaman на избирательном участке
Певец Shaman проголосовал на выборах президента РФ
2024-03-17T09:55
true
PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, shaman (ярослав дронов)
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, SHAMAN (Ярослав Дронов)
Певец SHAMAN проголосовал на выборах президента России
Певец SHAMAN проголосовал на выборах президента России в московской школе
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) проголосовал на выборах президента РФ, передает корреспондент РИА Новости.
SHAMAN проголосовал очно в одной из московских школ.
Денис Майданов проголосовал в Наро-Фоминске
"Сегодня выбираем своё будущее. Я как гражданин РФ хочу определить своё будущее", - сказала артист журналистам.
В ответ на вопрос, почему он решил прийти именно на избирательный участок, SHAMAN ответил, что он - простой русский парень, поэтому решил проголосовать очно.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.
Безруков проголосовал в Иркутске на выборах президента России