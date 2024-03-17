https://ria.ru/20240317/shaman-1933601283.html

Верховный шаман России проголосовал на выборах президента

Верховный шаман России проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 17.03.2024

Верховный шаман России проголосовал на выборах президента

Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол проголосовал на выборах президента РФ в Кызыле, сообщили РИА Новости в управлении верховного шамана. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T08:43

2024-03-17T08:43

2024-03-17T10:13

выборы президента россии — 2024

политика

россия

кызыл

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол проголосовал на выборах президента РФ в Кызыле, сообщили РИА Новости в управлении верховного шамана. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933595356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Верховный шаман России на избирательном участке Верховный шаман России проголосовал на выборах президента. 2024-03-17T08:43 true PT1M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, кызыл, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф