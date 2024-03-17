Рейтинг@Mail.ru
Верховный шаман России проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
08:43 17.03.2024 (обновлено: 10:13 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/shaman-1933601283.html
Верховный шаман России проголосовал на выборах президента
Верховный шаман России проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 17.03.2024
Верховный шаман России проголосовал на выборах президента
Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол проголосовал на выборах президента РФ в Кызыле, сообщили РИА Новости в управлении верховного шамана. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T08:43
2024-03-17T10:13
выборы президента россии — 2024
политика
россия
кызыл
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933621522_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dac31c221a2b972838496275add6f2fb.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол проголосовал на выборах президента РФ в Кызыле, сообщили РИА Новости в управлении верховного шамана. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933595356.html
россия
кызыл
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Верховный шаман России на избирательном участке
Верховный шаман России проголосовал на выборах президента.
2024-03-17T08:43
true
PT1M49S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933621522_195:0:1635:1080_1920x0_80_0_0_00b83ee29ffce3fdd6f8ea615a3917c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, кызыл, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Кызыл, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Верховный шаман России проголосовал на выборах президента

Верховный шаман России проголосовал в Кызыле на выборах президента

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол проголосовал на выборах президента РФ в Кызыле, сообщили РИА Новости в управлении верховного шамана.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Граждане РФ голосуют в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Посол в Китае рассказал, как в стране проходят выборы президента России
Вчера, 07:51
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияКызылЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала