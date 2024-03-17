https://ria.ru/20240317/shaman-1933601283.html
Верховный шаман России проголосовал на выборах президента
Верховный шаман России проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 17.03.2024
Верховный шаман России проголосовал на выборах президента
Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол проголосовал на выборах президента РФ в Кызыле, сообщили РИА Новости в управлении верховного шамана. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T08:43
2024-03-17T08:43
2024-03-17T10:13
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол проголосовал на выборах президента РФ в Кызыле, сообщили РИА Новости в управлении верховного шамана. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Верховный шаман России на избирательном участке
Верховный шаман России проголосовал на выборах президента.
2024-03-17T08:43
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, россия, кызыл, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Кызыл, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Верховный шаман России проголосовал на выборах президента
Верховный шаман России проголосовал в Кызыле на выборах президента