https://ria.ru/20240317/savinykh-1933677406.html

Столетняя жительница Курганской области проголосовала на дому

Столетняя жительница Курганской области проголосовала на дому - РИА Новости, 17.03.2024

Столетняя жительница Курганской области проголосовала на дому

Одна из старейших жительниц Курганской области Нина Савиных в 100 лет проголосовала на выборах президента РФ на дому, сообщила в воскресенье областная... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T13:47

2024-03-17T13:47

2024-03-17T13:47

выборы президента россии — 2024

курганская область

политика

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 мар – РИА Новости. Одна из старейших жительниц Курганской области Нина Савиных в 100 лет проголосовала на выборах президента РФ на дому, сообщила в воскресенье областная избирательная комиссия. "На выборах президента России в Курганской области проголосовала жительница села Гагарье Юргамышского муниципального округа, ветеран труда, замечательная и добрая женщина – Нина Николаевна Савиных, которая в феврале отметила 100-летний юбилей… Нина Николаевна Савиных проголосовала вне помещения для голосования (на дому)", - говорится в сообщении. О том, что она обязательно будет голосовать на выборах президента России, Савиных рассказала, когда в феврале к ней в гости пришли члены участковой избирательной комиссии избирательного участка №758 в рамках проекта адресного информирования избирателей о выборах "ИнформУИК", уточняется в сообщении. В Курганской области для голосования на выборах работают 799 избирательных участков. По данным на 12.00 (10.00 мск) 17 марта, явка на выборах в Курганской области составила 66,15%, проголосовали более 421 тысячи избирателей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/vybory-1933574953.html

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курганская область

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

курганская область, политика, россия