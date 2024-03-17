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Столетняя жительница Курганской области проголосовала на дому
Столетняя жительница Курганской области проголосовала на дому - РИА Новости, 17.03.2024
Столетняя жительница Курганской области проголосовала на дому
Одна из старейших жительниц Курганской области Нина Савиных в 100 лет проголосовала на выборах президента РФ на дому, сообщила в воскресенье областная... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T13:47
2024-03-17T13:47
2024-03-17T13:47
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 мар – РИА Новости. Одна из старейших жительниц Курганской области Нина Савиных в 100 лет проголосовала на выборах президента РФ на дому, сообщила в воскресенье областная избирательная комиссия. "На выборах президента России в Курганской области проголосовала жительница села Гагарье Юргамышского муниципального округа, ветеран труда, замечательная и добрая женщина – Нина Николаевна Савиных, которая в феврале отметила 100-летний юбилей… Нина Николаевна Савиных проголосовала вне помещения для голосования (на дому)", - говорится в сообщении. О том, что она обязательно будет голосовать на выборах президента России, Савиных рассказала, когда в феврале к ней в гости пришли члены участковой избирательной комиссии избирательного участка №758 в рамках проекта адресного информирования избирателей о выборах "ИнформУИК", уточняется в сообщении. В Курганской области для голосования на выборах работают 799 избирательных участков. По данным на 12.00 (10.00 мск) 17 марта, явка на выборах в Курганской области составила 66,15%, проголосовали более 421 тысячи избирателей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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курганская область, политика, россия
Выборы президента России — 2024, Курганская область, Политика, Россия
Столетняя жительница Курганской области проголосовала на дому
Одна из старейших жительниц Курганской области в сто лет проголосовала на дому
ЧЕЛЯБИНСК, 17 мар – РИА Новости. Одна из старейших жительниц Курганской области Нина Савиных в 100 лет проголосовала на выборах президента РФ на дому, сообщила в воскресенье областная избирательная комиссия.
"На выборах президента России в Курганской области проголосовала жительница села Гагарье Юргамышского муниципального округа, ветеран труда, замечательная и добрая женщина – Нина Николаевна Савиных, которая в феврале отметила 100-летний юбилей… Нина Николаевна Савиных проголосовала вне помещения для голосования (на дому)", - говорится в сообщении.
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О том, что она обязательно будет голосовать на выборах президента России, Савиных рассказала, когда в феврале к ней в гости пришли члены участковой избирательной комиссии избирательного участка №758 в рамках проекта адресного информирования избирателей о выборах "ИнформУИК", уточняется в сообщении.
В Курганской области для голосования на выборах работают 799 избирательных участков. По данным на 12.00 (10.00 мск) 17 марта, явка на выборах в Курганской области составила 66,15%, проголосовали более 421 тысячи избирателей.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.
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