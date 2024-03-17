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В Кемеровской области за Путина отдали голоса 95,73 процента избирателей
В Кемеровской области за Путина отдали голоса 95,73 процента избирателей - РИА Новости, 17.03.2024
В Кемеровской области за Путина отдали голоса 95,73 процента избирателей
Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Кемеровской области с 95,73% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:41
2024-03-17T23:41
2024-03-17T23:45
выборы президента россии — 2024
политика
кемеровская область
россия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Кемеровской области с 95,73% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 95,73% голосов, Николай Харитонов - 1,36% голосов, Леонид Слуцкий - 1,13% голосов, Владислав Даванков - 1,00% голосов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, кемеровская область, россия, владимир путин, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Кемеровская область, Россия, Владимир Путин, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ
В Кемеровской области за Путина отдали голоса 95,73 процента избирателей
В Кемеровской области области обработали 100% протоколов, Путин набрал 95,73%