https://ria.ru/20240317/putin-1933838770.html

В Кемеровской области за Путина отдали голоса 95,73 процента избирателей

В Кемеровской области за Путина отдали голоса 95,73 процента избирателей - РИА Новости, 17.03.2024

В Кемеровской области за Путина отдали голоса 95,73 процента избирателей

Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Кемеровской области с 95,73% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T23:41

2024-03-17T23:41

2024-03-17T23:45

выборы президента россии — 2024

политика

кемеровская область

россия

владимир путин

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Кемеровской области с 95,73% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 95,73% голосов, Николай Харитонов - 1,36% голосов, Леонид Слуцкий - 1,13% голосов, Владислав Даванков - 1,00% голосов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

кемеровская область

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, кемеровская область, россия, владимир путин, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф