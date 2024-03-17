Рейтинг@Mail.ru
В Кемеровской области за Путина отдали голоса 95,73 процента избирателей - РИА Новости, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
23:41 17.03.2024 (обновлено: 23:45 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/putin-1933838770.html
В Кемеровской области за Путина отдали голоса 95,73 процента избирателей
В Кемеровской области за Путина отдали голоса 95,73 процента избирателей - РИА Новости, 17.03.2024
В Кемеровской области за Путина отдали голоса 95,73 процента избирателей
Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Кемеровской области с 95,73% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:41
2024-03-17T23:45
выборы президента россии — 2024
политика
кемеровская область
россия
владимир путин
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933835974_92:139:1151:734_1920x0_80_0_0_0e1bafbeb4203e72e8520984b27043f2.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Кемеровской области с 95,73% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 95,73% голосов, Николай Харитонов - 1,36% голосов, Леонид Слуцкий - 1,13% голосов, Владислав Даванков - 1,00% голосов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
кемеровская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933835974_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c9ca7ae0b28eeaa6f292de6a5c6d6613.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, кемеровская область, россия, владимир путин, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Кемеровская область, Россия, Владимир Путин, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ
В Кемеровской области за Путина отдали голоса 95,73 процента избирателей

В Кемеровской области области обработали 100% протоколов, Путин набрал 95,73%

© РИА НовостиНадпись "Россия. Путин. Победа" на фасаде Музея Победы
Надпись Россия. Путин. Победа на фасаде Музея Победы
© РИА Новости
Надпись "Россия. Путин. Победа" на фасаде Музея Победы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Кемеровской области с 95,73% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ.
Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 95,73% голосов, Николай Харитонов - 1,36% голосов, Леонид Слуцкий - 1,13% голосов, Владислав Даванков - 1,00% голосов.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаКемеровская областьРоссияВладимир ПутинНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)Совет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала