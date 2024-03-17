https://ria.ru/20240317/putin-1933837745.html
Путин поблагодарил волонтеров своего штаба за работу
Путин поблагодарил волонтеров своего штаба за работу - РИА Новости, 17.03.2024
Путин поблагодарил волонтеров своего штаба за работу
Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин поблагодарил волонтеров своего избирательного штаба за работу в ходе предвыборной... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:38
2024-03-17T23:38
2024-03-17T23:46
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин поблагодарил волонтеров своего избирательного штаба за работу в ходе предвыборной кампании.Ранее побеждающий на выборах Путин прибыл в свой избирательный штаб в Гостином дворе в Москве."Спасибо вам большое , ребята", - сказал он, общаясь с волонтерами в штабе.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,26% голосов, Николай Харитонов набирает 4,18% голосов, Леонид Слуцкий - 3,12% голосов, Владислав Даванков - 3,99% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 60,01% протоколов.
https://ria.ru/20240317/putin-1933838896.html
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Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, Политика, Россия, Москва, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ
Путин поблагодарил волонтеров своего штаба за работу
Путин поблагодарил волонтеров своего избирательного штаба за работу