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Путин поблагодарил волонтеров своего штаба за работу - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
23:38 17.03.2024 (обновлено: 23:46 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/putin-1933837745.html
Путин поблагодарил волонтеров своего штаба за работу
Путин поблагодарил волонтеров своего штаба за работу - РИА Новости, 17.03.2024
Путин поблагодарил волонтеров своего штаба за работу
Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин поблагодарил волонтеров своего избирательного штаба за работу в ходе предвыборной... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:38
2024-03-17T23:46
выборы президента россии — 2024
владимир путин
политика
россия
москва
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
совет федерации рф
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин поблагодарил волонтеров своего избирательного штаба за работу в ходе предвыборной кампании.Ранее побеждающий на выборах Путин прибыл в свой избирательный штаб в Гостином дворе в Москве."Спасибо вам большое , ребята", - сказал он, общаясь с волонтерами в штабе.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,26% голосов, Николай Харитонов набирает 4,18% голосов, Леонид Слуцкий - 3,12% голосов, Владислав Даванков - 3,99% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 60,01% протоколов.
https://ria.ru/20240317/putin-1933838896.html
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владимир путин, политика, россия, москва, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, Политика, Россия, Москва, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ
Путин поблагодарил волонтеров своего штаба за работу

Путин поблагодарил волонтеров своего избирательного штаба за работу

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин поблагодарил волонтеров своего избирательного штаба за работу в ходе предвыборной кампании.
Ранее побеждающий на выборах Путин прибыл в свой избирательный штаб в Гостином дворе в Москве.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Путин оценил работу избирательного штаба
Вчера, 23:42
«
"Спасибо вам большое , ребята", - сказал он, общаясь с волонтерами в штабе.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,26% голосов, Николай Харитонов набирает 4,18% голосов, Леонид Слуцкий - 3,12% голосов, Владислав Даванков - 3,99% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 60,01% протоколов.
Экран с текущими результатами голосования на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Мадуро поздравил Путина с победой на выборах
Вчера, 23:40
 
Выборы президента России — 2024Владимир ПутинПолитикаРоссияМоскваНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)Совет Федерации РФ
 
 
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