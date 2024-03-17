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Путин побеждает в Амурской области с 86,97 процента голосов
Путин побеждает в Амурской области с 86,97 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин побеждает в Амурской области с 86,97 процента голосов
Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Амурской области с 86,97% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:16
2024-03-17T23:16
2024-03-17T23:23
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Амурской области с 86,97% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 86,97% голосов, Николай Харитонов - 3,94% голосов, Леонид Слуцкий - 3,69% голосов, Владислав Даванков - 3,66% голосов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, амурская область, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Амурская область, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Путин побеждает в Амурской области с 86,97 процента голосов
Путин побеждает в Амурской области с 86,97% после обработки всех протоколов