https://ria.ru/20240317/putin-1933830063.html

На выборах президента в Красноярском крае побеждает Путин

На выборах президента в Красноярском крае побеждает Путин - РИА Новости, 17.03.2024

На выборах президента в Красноярском крае побеждает Путин

Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Красноярском крае с 84,07% голосов после обработки 97,39% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T23:04

2024-03-17T23:04

2024-03-17T23:05

выборы президента россии — 2024

политика

россия

красноярский край

владимир путин

владислав даванков

николай харитонов

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Красноярском крае с 84,07% голосов после обработки 97,39% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 84,07% голосов, Владислав Даванков – 5,51%, Николай Харитонов – 4,35%, Леонид Слуцкий – 3,99%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.

россия

красноярский край

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, красноярский край, владимир путин, владислав даванков, николай харитонов, совет федерации рф