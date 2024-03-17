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На выборах президента в Красноярском крае побеждает Путин
На выборах президента в Красноярском крае побеждает Путин - РИА Новости, 17.03.2024
На выборах президента в Красноярском крае побеждает Путин
Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Красноярском крае с 84,07% голосов после обработки 97,39% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:04
2024-03-17T23:04
2024-03-17T23:05
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Красноярском крае с 84,07% голосов после обработки 97,39% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 84,07% голосов, Владислав Даванков – 5,51%, Николай Харитонов – 4,35%, Леонид Слуцкий – 3,99%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, красноярский край, владимир путин, владислав даванков, николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Красноярский край, Владимир Путин, Владислав Даванков, Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
На выборах президента в Красноярском крае побеждает Путин
В Красноярском крае обработали 97,39% протоколов, Путин лидирует с 84,07%