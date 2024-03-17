https://ria.ru/20240317/putin-1933828285.html

В Алтайском крае за Путина отдали голоса 84,07 процента избирателей

В Алтайском крае за Путина отдали голоса 84,07 процента избирателей - РИА Новости, 17.03.2024

В Алтайском крае за Путина отдали голоса 84,07 процента избирателей

Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Алтайском крае с 84,07% голосов после обработки 99,29% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:54

2024-03-17T22:54

2024-03-17T22:56

выборы президента россии — 2024

политика

алтайский край

россия

владимир путин

совет федерации рф

николай харитонов

владислав даванков

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Алтайском крае с 84,07% голосов после обработки 99,29% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 84,07% голосов, Николай Харитонов – 6,23%, Владислав Даванков – 4,28%, Леонид Слуцкий – 3,43%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.

алтайский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, алтайский край, россия, владимир путин, совет федерации рф, николай харитонов, владислав даванков