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В Алтайском крае за Путина отдали голоса 84,07 процента избирателей
В Алтайском крае за Путина отдали голоса 84,07 процента избирателей - РИА Новости, 17.03.2024
В Алтайском крае за Путина отдали голоса 84,07 процента избирателей
Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Алтайском крае с 84,07% голосов после обработки 99,29% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:54
2024-03-17T22:54
2024-03-17T22:56
выборы президента россии — 2024
политика
алтайский край
россия
владимир путин
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николай харитонов
владислав даванков
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Алтайском крае с 84,07% голосов после обработки 99,29% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 84,07% голосов, Николай Харитонов – 6,23%, Владислав Даванков – 4,28%, Леонид Слуцкий – 3,43%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, алтайский край, россия, владимир путин, совет федерации рф, николай харитонов, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Политика, Алтайский край, Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Николай Харитонов, Владислав Даванков
В Алтайском крае за Путина отдали голоса 84,07 процента избирателей
В Алтайском крае обработали 99,29% протоколов, Путин набирает 84,07% голосов