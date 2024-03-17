https://ria.ru/20240317/putin-1933826558.html

Путин лидирует в Самарской области с 86,95 процента голосов

Путин лидирует в Самарской области с 86,95 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024

Путин лидирует в Самарской области с 86,95 процента голосов

Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Самарской области с 86,95% голосов после обработки 20,77% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:47

2024-03-17T22:47

2024-03-17T22:47

выборы президента россии — 2024

политика

самарская область

россия

владимир путин

совет федерации рф

николай харитонов

владислав даванков

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Самарской области с 86,95% голосов после обработки 20,77% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 86,95% голосов, Николай Харитонов – 4,21%, Владислав Даванков – 4,20%, Леонид Слуцкий – 2,94%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.

https://ria.ru/20240317/slutskiy-1933825815.html

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политика, самарская область, россия, владимир путин, совет федерации рф, николай харитонов, владислав даванков