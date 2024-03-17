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Путин лидирует в Оренбургской области с 85,51 процента голосов
Путин лидирует в Оренбургской области с 85,51 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует в Оренбургской области с 85,51 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Оренбургской области с 85,51% голосов после обработки 38,44% протоколов, свидетельствуют обнародованные в РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:42
2024-03-17T22:42
2024-03-17T22:42
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Оренбургской области с 85,51% голосов после обработки 38,44% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ. Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 85,51% голосов, Николай Харитонов - 5,38%, Владислав Даванков - 4,06%, Леонид Слуцкий - 3,16%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.
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политика, россия, оренбургская область, владимир путин, совет федерации рф, николай харитонов, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Оренбургская область, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Николай Харитонов, Владислав Даванков
Путин лидирует в Оренбургской области с 85,51 процента голосов
Путин лидирует в Оренбургской области с 85,51% после обработки 38,44% протоколов