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Путин лидирует в Оренбургской области с 85,51 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
22:42 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/putin-1933824771.html
Путин лидирует в Оренбургской области с 85,51 процента голосов
Путин лидирует в Оренбургской области с 85,51 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует в Оренбургской области с 85,51 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Оренбургской области с 85,51% голосов после обработки 38,44% протоколов, свидетельствуют обнародованные в РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:42
2024-03-17T22:42
выборы президента россии — 2024
политика
россия
оренбургская область
владимир путин
совет федерации рф
николай харитонов
владислав даванков
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Оренбургской области с 85,51% голосов после обработки 38,44% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ. Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 85,51% голосов, Николай Харитонов - 5,38%, Владислав Даванков - 4,06%, Леонид Слуцкий - 3,16%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.
https://ria.ru/20240317/putin-1933824628.html
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политика, россия, оренбургская область, владимир путин, совет федерации рф, николай харитонов, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Оренбургская область, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Николай Харитонов, Владислав Даванков
Путин лидирует в Оренбургской области с 85,51 процента голосов

Путин лидирует в Оренбургской области с 85,51% после обработки 38,44% протоколов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЭкран с текущими результатами голосования на выборах президента РФ
Экран с текущими результатами голосования на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Экран с текущими результатами голосования на выборах президента РФ
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Оренбургской области с 85,51% голосов после обработки 38,44% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.
Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 85,51% голосов, Николай Харитонов - 5,38%, Владислав Даванков - 4,06%, Леонид Слуцкий - 3,16%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Запад сделал все, чтобы обеспечить успех Путина на выборах, заявил эксперт
Вчера, 22:42
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияОренбургская областьВладимир ПутинСовет Федерации РФНиколай ХаритоновВладислав Даванков
 
 
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