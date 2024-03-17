https://ria.ru/20240317/putin-1933824628.html

Запад сделал все, чтобы обеспечить успех Путина на выборах, заявил эксперт

Запад сделал все, чтобы обеспечить успех Путина на выборах, заявил эксперт - РИА Новости, 17.03.2024

Запад сделал все, чтобы обеспечить успех Путина на выборах, заявил эксперт

Западные политики, радикальная оппозиция сделали все для успеха Владимира Путина на президентских выборах в РФ, заявил РИА Новости генеральный директор Центра... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:42

2024-03-17T22:42

2024-03-17T22:42

политика

россия

владимир путин

алексей мухин

николай харитонов

центр политической информации

кпрф

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Западные политики, радикальная оппозиция сделали все для успеха Владимира Путина на президентских выборах в РФ, заявил РИА Новости генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) набирает 4,11%, Владислав Даванков ("Новые люди") - 3,92%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 3,06%, следует из данных ЦИК после обработки 40% протоколов. "(Предварительный результат) ожидаемый. Радикальная оппозиция, западные политики сделали буквально все, чтобы Путин выиграл. Они так мобилизовали его электорат, что даже дым из ушей шел", - сказал Мухин. По словам эксперта, "хочется сказать большое спасибо тем, кто старался против Путина, потому что они реально мобилизовали людей прийти и голосовать". "Поэтому такая явка, такой результат (предварительный)", - заключил он. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933791174.html

https://radiosputnik.ru/20240317/putin-1933802400.html

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политика, россия, владимир путин, алексей мухин, николай харитонов, центр политической информации, кпрф, лдпр