https://ria.ru/20240317/putin-1933824628.html
Запад сделал все, чтобы обеспечить успех Путина на выборах, заявил эксперт
Запад сделал все, чтобы обеспечить успех Путина на выборах, заявил эксперт - РИА Новости, 17.03.2024
Запад сделал все, чтобы обеспечить успех Путина на выборах, заявил эксперт
Западные политики, радикальная оппозиция сделали все для успеха Владимира Путина на президентских выборах в РФ, заявил РИА Новости генеральный директор Центра... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:42
2024-03-17T22:42
2024-03-17T22:42
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Западные политики, радикальная оппозиция сделали все для успеха Владимира Путина на президентских выборах в РФ, заявил РИА Новости генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) набирает 4,11%, Владислав Даванков ("Новые люди") - 3,92%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 3,06%, следует из данных ЦИК после обработки 40% протоколов. "(Предварительный результат) ожидаемый. Радикальная оппозиция, западные политики сделали буквально все, чтобы Путин выиграл. Они так мобилизовали его электорат, что даже дым из ушей шел", - сказал Мухин. По словам эксперта, "хочется сказать большое спасибо тем, кто старался против Путина, потому что они реально мобилизовали людей прийти и голосовать". "Поэтому такая явка, такой результат (предварительный)", - заключил он. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933791174.html
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политика, россия, владимир путин, алексей мухин, николай харитонов, центр политической информации, кпрф, лдпр
Политика, Россия, Владимир Путин, Алексей Мухин, Николай Харитонов, Центр политической информации, КПРФ, ЛДПР
Запад сделал все, чтобы обеспечить успех Путина на выборах, заявил эксперт
Глава ЦПИ Мухин: западные политики сделали все для победы Путина на выборах
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Западные политики, радикальная оппозиция сделали все для успеха Владимира Путина на президентских выборах в РФ, заявил РИА Новости генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) набирает 4,11%, Владислав Даванков ("Новые люди") - 3,92%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 3,06%, следует из данных ЦИК после обработки 40% протоколов.
Путин лидирует на выборах президента, показал exit poll
"(Предварительный результат) ожидаемый. Радикальная оппозиция, западные политики сделали буквально все, чтобы Путин выиграл. Они так мобилизовали его электорат, что даже дым из ушей шел", - сказал Мухин.
По словам эксперта, "хочется сказать большое спасибо тем, кто старался против Путина, потому что они реально мобилизовали людей прийти и голосовать". "Поэтому такая явка, такой результат (предварительный)", - заключил он.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
Медведев поздравил Путина "с блестящей победой на выборах"