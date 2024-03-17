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Путин побеждает на выборах президента России в Московской области
Путин побеждает на выборах президента России в Московской области - РИА Новости, 17.03.2024
Путин побеждает на выборах президента России в Московской области
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Московской области с 85,28% голосов после обработки 22,35% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:37
2024-03-17T22:37
2024-03-17T22:45
выборы президента россии — 2024
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николай харитонов
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Московской области с 85,28% голосов после обработки 22,35% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин в этом регионе набирает 85,28% голосов, Владислав Даванков - 5,43%, Леонид Слуцкий - 2,89%, Николай Харитонов - 4,46%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, московская область (подмосковье), владимир путин, новгородская область, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Новгородская область, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Путин побеждает на выборах президента России в Московской области
В Подмосковье обработали 22,35% протоколов, побеждает Путин с 85,28% голосов