https://ria.ru/20240317/putin-1933823119.html

Путин побеждает на выборах президента России в Московской области

Путин побеждает на выборах президента России в Московской области - РИА Новости, 17.03.2024

Путин побеждает на выборах президента России в Московской области

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Московской области с 85,28% голосов после обработки 22,35% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:37

2024-03-17T22:37

2024-03-17T22:45

выборы президента россии — 2024

политика

россия

московская область (подмосковье)

владимир путин

новгородская область

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Московской области с 85,28% голосов после обработки 22,35% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин в этом регионе набирает 85,28% голосов, Владислав Даванков - 5,43%, Леонид Слуцкий - 2,89%, Николай Харитонов - 4,46%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.

россия

московская область (подмосковье)

новгородская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, московская область (подмосковье), владимир путин, новгородская область, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф