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Путин побеждает на выборах президента России в Московской области - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
22:37 17.03.2024 (обновлено: 22:45 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/putin-1933823119.html
Путин побеждает на выборах президента России в Московской области
Путин побеждает на выборах президента России в Московской области - РИА Новости, 17.03.2024
Путин побеждает на выборах президента России в Московской области
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Московской области с 85,28% голосов после обработки 22,35% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:37
2024-03-17T22:45
выборы президента россии — 2024
политика
россия
московская область (подмосковье)
владимир путин
новгородская область
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Московской области с 85,28% голосов после обработки 22,35% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин в этом регионе набирает 85,28% голосов, Владислав Даванков - 5,43%, Леонид Слуцкий - 2,89%, Николай Харитонов - 4,46%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
россия
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политика, россия, московская область (подмосковье), владимир путин, новгородская область, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Новгородская область, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Путин побеждает на выборах президента России в Московской области

В Подмосковье обработали 22,35% протоколов, побеждает Путин с 85,28% голосов

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Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Московской области с 85,28% голосов после обработки 22,35% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин в этом регионе набирает 85,28% голосов, Владислав Даванков - 5,43%, Леонид Слуцкий - 2,89%, Николай Харитонов - 4,46%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияМосковская область (Подмосковье)Владимир ПутинНовгородская областьНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковСовет Федерации РФ
 
 
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