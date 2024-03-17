https://ria.ru/20240317/putin-1933819483.html

Путин лидирует в Мурманской области с 82,38 процента голосов

Путин лидирует в Мурманской области с 82,38 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024

Путин лидирует в Мурманской области с 82,38 процента голосов

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Мурманской области с 82,38% голосов после обработки 9,29% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:27

2024-03-17T22:27

2024-03-17T22:27

выборы президента россии — 2024

политика

россия

мурманская область

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

владимир путин

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Мурманской области с 82,38% голосов после обработки 9,29% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ. Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 82,38% голосов, Владислав Даванков - 7,77%, Леонид Слуцкий - 4,47%, Николай Харитонов - 3,76%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, россия, мурманская область, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, владимир путин, совет федерации рф