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Путин лидирует на выборах президента в Туве с 95,45 процента голосов
Путин лидирует на выборах президента в Туве с 95,45 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует на выборах президента в Туве с 95,45 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Туве с 95,45% голосов после обработки 96,79% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:23
2024-03-17T22:23
2024-03-17T22:23
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Туве с 95,45% голосов после обработки 96,79% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ. Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 95,45% голосов, Николай Харитонов - 2,06% голосов, Леонид Слуцкий - 1,12% голосов, Владислав Даванков - 1,04% голосов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, николай харитонов, россия, политика
Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ, Николай Харитонов, Россия, Политика
Путин лидирует на выборах президента в Туве с 95,45 процента голосов
Путин лидирует на выборах в Туве с 95,45% голосов, обработано 96,79% протоколов