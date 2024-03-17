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Путин лидирует на выборах президента в Туве с 95,45 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
22:23 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/putin-1933818616.html
Путин лидирует на выборах президента в Туве с 95,45 процента голосов
Путин лидирует на выборах президента в Туве с 95,45 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует на выборах президента в Туве с 95,45 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Туве с 95,45% голосов после обработки 96,79% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:23
2024-03-17T22:23
выборы президента россии — 2024
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
совет федерации рф
николай харитонов
россия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Туве с 95,45% голосов после обработки 96,79% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ. Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 95,45% голосов, Николай Харитонов - 2,06% голосов, Леонид Слуцкий - 1,12% голосов, Владислав Даванков - 1,04% голосов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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владимир путин, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, николай харитонов, россия, политика
Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ, Николай Харитонов, Россия, Политика
Путин лидирует на выборах президента в Туве с 95,45 процента голосов

Путин лидирует на выборах в Туве с 95,45% голосов, обработано 96,79% протоколов

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Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Туве с 95,45% голосов после обработки 96,79% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ.
Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 95,45% голосов, Николай Харитонов - 2,06% голосов, Леонид Слуцкий - 1,12% голосов, Владислав Даванков - 1,04% голосов.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024Владимир ПутинЛеонид Слуцкий (политик)Совет Федерации РФНиколай ХаритоновРоссияПолитика
 
 
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