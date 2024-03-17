https://ria.ru/20240317/putin-1933818616.html

Путин лидирует на выборах президента в Туве с 95,45 процента голосов

Путин лидирует на выборах президента в Туве с 95,45 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024

Путин лидирует на выборах президента в Туве с 95,45 процента голосов

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Туве с 95,45% голосов после обработки 96,79% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:23

2024-03-17T22:23

2024-03-17T22:23

выборы президента россии — 2024

владимир путин

леонид слуцкий (политик)

совет федерации рф

николай харитонов

россия

политика

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Туве с 95,45% голосов после обработки 96,79% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ. Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 95,45% голосов, Николай Харитонов - 2,06% голосов, Леонид Слуцкий - 1,12% голосов, Владислав Даванков - 1,04% голосов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, николай харитонов, россия, политика