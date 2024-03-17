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Путин лидирует в Калмыкии с 84,76 процента голосов
Путин лидирует в Калмыкии с 84,76 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует в Калмыкии с 84,76 процента голосов
Владимир Путин набирает 84,76% голосов на выборах президента РФ в Республике Калмыкия после обработки 0,88% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:21
2024-03-17T22:21
2024-03-17T22:22
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин набирает 84,76% голосов на выборах президента РФ в Республике Калмыкия после обработки 0,88% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК.Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 84,76% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 5,29% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) - 4,82% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 2,64% голосов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Республика Калмыкия, Дальний Восток, Николай Харитонов, Владимир Путин, Владислав Даванков, ЛДПР, Госдума РФ, КПРФ
Путин лидирует в Калмыкии с 84,76 процента голосов
Путин лидирует в Калмыкии с 84,76% голосов после обработки 0,88% протоколов