https://ria.ru/20240317/putin-1933817479.html

Путин лидирует в Карелии с 76,52 процента голосов

Путин лидирует в Карелии с 76,52 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024

Путин лидирует в Карелии с 76,52 процента голосов

Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Карелии с 76,52% голосов после обработки 2,80% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:19

2024-03-17T22:19

2024-03-17T22:24

выборы президента россии — 2024

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леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Карелии с 76,52% голосов после обработки 2,80% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 76,52% голосов, Владислав Даванков – 9,75%, Леонид Слуцкий – 5,52%, Николай Харитонов – 5,25%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня – с 15 по 17 марта.

https://ria.ru/20240317/putin-1933818860.html

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политика, россия, владимир путин, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф