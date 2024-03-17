https://ria.ru/20240317/putin-1933817479.html
Путин лидирует в Карелии с 76,52 процента голосов
Путин лидирует в Карелии с 76,52 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует в Карелии с 76,52 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Карелии с 76,52% голосов после обработки 2,80% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:19
2024-03-17T22:19
2024-03-17T22:24
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Карелии с 76,52% голосов после обработки 2,80% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 76,52% голосов, Владислав Даванков – 9,75%, Леонид Слуцкий – 5,52%, Николай Харитонов – 5,25%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня – с 15 по 17 марта.
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политика, россия, владимир путин, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Путин лидирует в Карелии с 76,52 процента голосов
Путин лидирует в Карелии с 76,52% голосов после обработки 2,80% протоколов