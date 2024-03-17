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Путин лидирует в Краснодарском крае с 89,06 процента голосов
Путин лидирует в Краснодарском крае с 89,06 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует в Краснодарском крае с 89,06 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Краснодарском крае, набирая 89,06% голосов после обработки 0,70% протоколов, свидетельствуют обнародованные в РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:14
2024-03-17T22:14
2024-03-17T22:14
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Краснодарском крае, набирая 89,06% голосов после обработки 0,70% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК. Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 89,06% голосов, Николай Харитонов – 3,78%, Владислав Даванков – 3,17%, Леонид Слуцкий – 2,59%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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Выборы президента России — 2024, Политика, Краснодарский край, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Николай Харитонов, Россия, Владислав Даванков
Путин лидирует в Краснодарском крае с 89,06 процента голосов
Путин лидирует в Краснодарском крае с 89,06% после обработки 0,70% протоколов