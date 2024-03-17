https://ria.ru/20240317/putin-1933816339.html

Путин лидирует в Краснодарском крае с 89,06 процента голосов

Путин лидирует в Краснодарском крае с 89,06 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024

Путин лидирует в Краснодарском крае с 89,06 процента голосов

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Краснодарском крае, набирая 89,06% голосов после обработки 0,70% протоколов, свидетельствуют обнародованные в РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:14

2024-03-17T22:14

2024-03-17T22:14

выборы президента россии — 2024

политика

краснодарский край

владимир путин

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Краснодарском крае, набирая 89,06% голосов после обработки 0,70% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК. Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 89,06% голосов, Николай Харитонов – 3,78%, Владислав Даванков – 3,17%, Леонид Слуцкий – 2,59%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

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политика, краснодарский край, владимир путин, совет федерации рф, николай харитонов, россия, владислав даванков