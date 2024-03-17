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Путин лидирует в Краснодарском крае с 89,06 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
22:14 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/putin-1933816339.html
Путин лидирует в Краснодарском крае с 89,06 процента голосов
Путин лидирует в Краснодарском крае с 89,06 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует в Краснодарском крае с 89,06 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Краснодарском крае, набирая 89,06% голосов после обработки 0,70% протоколов, свидетельствуют обнародованные в РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:14
2024-03-17T22:14
выборы президента россии — 2024
политика
краснодарский край
владимир путин
совет федерации рф
николай харитонов
россия
владислав даванков
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Краснодарском крае, набирая 89,06% голосов после обработки 0,70% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК. Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 89,06% голосов, Николай Харитонов – 3,78%, Владислав Даванков – 3,17%, Леонид Слуцкий – 2,59%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240317/putin-1933816078.html
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политика, краснодарский край, владимир путин, совет федерации рф, николай харитонов, россия, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Политика, Краснодарский край, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Николай Харитонов, Россия, Владислав Даванков
Путин лидирует в Краснодарском крае с 89,06 процента голосов

Путин лидирует в Краснодарском крае с 89,06% после обработки 0,70% протоколов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЧлены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Краснодарском крае, набирая 89,06% голосов после обработки 0,70% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК.
Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 89,06% голосов, Николай Харитонов – 3,78%, Владислав Даванков – 3,17%, Леонид Слуцкий – 2,59%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
На выборах президента в Ростовской области побеждает Путин
Вчера, 22:14
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаКраснодарский крайВладимир ПутинСовет Федерации РФНиколай ХаритоновРоссияВладислав Даванков
 
 
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