https://ria.ru/20240317/putin-1933816078.html

На выборах президента в Ростовской области побеждает Путин

На выборах президента в Ростовской области побеждает Путин - РИА Новости, 17.03.2024

На выборах президента в Ростовской области побеждает Путин

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Ростовской области, набирая 91,39% голосов после обработки 3,65% протоколов, свидетельствуют обнародованные в РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:14

2024-03-17T22:14

2024-03-17T22:16

выборы президента россии — 2024

политика

ростовская область

россия

владимир путин

совет федерации рф

николай харитонов

владислав даванков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916785489_0:0:2870:1614_1920x0_80_0_0_ab738c9d19274e0701aa1f1621d65996.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Ростовской области, набирая 91,39% голосов после обработки 3,65% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК, Путин набирает 91,39% голосов, Николай Харитонов – 3,21%, Владислав Даванков – 2,53%, Леонид Слуцкий – 2,03%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

ростовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, ростовская область, россия, владимир путин, совет федерации рф, николай харитонов, владислав даванков