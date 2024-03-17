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На выборах президента в Ростовской области побеждает Путин
На выборах президента в Ростовской области побеждает Путин - РИА Новости, 17.03.2024
На выборах президента в Ростовской области побеждает Путин
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Ростовской области, набирая 91,39% голосов после обработки 3,65% протоколов, свидетельствуют обнародованные в РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:14
2024-03-17T22:14
2024-03-17T22:16
выборы президента россии — 2024
политика
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Ростовской области, набирая 91,39% голосов после обработки 3,65% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК, Путин набирает 91,39% голосов, Николай Харитонов – 3,21%, Владислав Даванков – 2,53%, Леонид Слуцкий – 2,03%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Выборы президента России — 2024, Политика, Ростовская область, Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Николай Харитонов, Владислав Даванков
На выборах президента в Ростовской области побеждает Путин
В Ростовской области обработали 3,65% протоколов, лидирует Путин 91,39% голосов