https://ria.ru/20240317/putin-1933814795.html
Путин лидирует в Калужской области с 80,06 процента голосов
Путин лидирует в Калужской области с 80,06 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует в Калужской области с 80,06 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Калужской области с 80,06% голосов после обработки 0,14% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:10
2024-03-17T22:10
2024-03-17T22:10
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Калужской области с 80,06% голосов после обработки 0,14% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ. Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 80,06% голосов, Николай Харитонов – 7,08%, Владислав Даванков – 6,78%, Леонид Слуцкий – 3,59%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.
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политика, россия, калужская область, владимир путин, совет федерации рф, николай харитонов, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Калужская область, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Николай Харитонов, Владислав Даванков
Путин лидирует в Калужской области с 80,06 процента голосов
Путин лидирует в Калужской области с 80,06% после обработки 0,14% протоколов