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На выборах президента России в Чечне лидирует Путин
На выборах президента России в Чечне лидирует Путин - РИА Новости, 17.03.2024
На выборах президента России в Чечне лидирует Путин
Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Чечне с 99,28% голосов после обработки 2,69% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:07
2024-03-17T22:07
2024-03-17T22:10
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Чечне с 99,28% голосов после обработки 2,69% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 99,28% голосов, Леонид Слуцкий - 0,39% голосов, Николай Харитонов - 0,21% голосов, Владислав Даванков - 0,09% голосов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, чеченская республика (чечня), леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Чеченская республика (Чечня), Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
На выборах президента России в Чечне лидирует Путин
Путин лидирует на выборах в Чечне с 99,28% после обработки 2,69% протоколов