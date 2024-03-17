https://ria.ru/20240317/putin-1933812344.html
Путин лидирует в ЯНАО с 92,28 процента голосов
Путин лидирует в ЯНАО с 92,28 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует в ЯНАО с 92,28 процента голосов
Владимир Путин после обработки 31,67% бюллетеней в Ямало-Ненецком автономном округе набирает 92,28% голосов, свидетельствуют обнародованные первые данные ЦИК... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:05
2024-03-17T22:05
2024-03-17T22:05
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Владимир Путин после обработки 31,67% бюллетеней в Ямало-Ненецком автономном округе набирает 92,28% голосов, свидетельствуют обнародованные первые данные ЦИК РФ. Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 31,67% бюллетеней в ЯНАО Владимир Путин набрал 92,28% голосов, на втором месте получивший 3,33% голосов Леонид Слуцкий, третье у Николая Харитонова (2,16% голосов), на четвертой строке оказался Владислав Даванков (1,47%). Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.
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политика, владимир путин, николай харитонов, цик рф, совет федерации рф, леонид слуцкий (политик)
Выборы президента России — 2024, Политика, Владимир Путин, Николай Харитонов, ЦИК РФ, Совет Федерации РФ, Леонид Слуцкий (политик)
Путин лидирует в ЯНАО с 92,28 процента голосов
Путин лидирует в ЯНАО с 92,28% голосов после обработки 31,67% протоколов