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Путин лидирует в ЯНАО с 92,28 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
22:05 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/putin-1933812344.html
Путин лидирует в ЯНАО с 92,28 процента голосов
Путин лидирует в ЯНАО с 92,28 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует в ЯНАО с 92,28 процента голосов
Владимир Путин после обработки 31,67% бюллетеней в Ямало-Ненецком автономном округе набирает 92,28% голосов, свидетельствуют обнародованные первые данные ЦИК... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:05
2024-03-17T22:05
выборы президента россии — 2024
политика
владимир путин
николай харитонов
цик рф
совет федерации рф
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Владимир Путин после обработки 31,67% бюллетеней в Ямало-Ненецком автономном округе набирает 92,28% голосов, свидетельствуют обнародованные первые данные ЦИК РФ. Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 31,67% бюллетеней в ЯНАО Владимир Путин набрал 92,28% голосов, на втором месте получивший 3,33% голосов Леонид Слуцкий, третье у Николая Харитонова (2,16% голосов), на четвертой строке оказался Владислав Даванков (1,47%). Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.
https://ria.ru/20240317/putin-1933811624.html
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политика, владимир путин, николай харитонов, цик рф, совет федерации рф, леонид слуцкий (политик)
Выборы президента России — 2024, Политика, Владимир Путин, Николай Харитонов, ЦИК РФ, Совет Федерации РФ, Леонид Слуцкий (политик)
Путин лидирует в ЯНАО с 92,28 процента голосов

Путин лидирует в ЯНАО с 92,28% голосов после обработки 31,67% протоколов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Владимир Путин после обработки 31,67% бюллетеней в Ямало-Ненецком автономном округе набирает 92,28% голосов, свидетельствуют обнародованные первые данные ЦИК РФ.
Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 31,67% бюллетеней в ЯНАО Владимир Путин набрал 92,28% голосов, на втором месте получивший 3,33% голосов Леонид Слуцкий, третье у Николая Харитонова (2,16% голосов), на четвертой строке оказался Владислав Даванков (1,47%).
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
В Пермском крае Путин лидирует с 83,57 процента голосов
Вчера, 22:04
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаВладимир ПутинНиколай ХаритоновЦИК РФСовет Федерации РФЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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