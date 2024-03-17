https://ria.ru/20240317/putin-1933812344.html

Путин лидирует в ЯНАО с 92,28 процента голосов

Путин лидирует в ЯНАО с 92,28 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024

Путин лидирует в ЯНАО с 92,28 процента голосов

Владимир Путин после обработки 31,67% бюллетеней в Ямало-Ненецком автономном округе набирает 92,28% голосов, свидетельствуют обнародованные первые данные ЦИК... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:05

2024-03-17T22:05

2024-03-17T22:05

выборы президента россии — 2024

политика

владимир путин

николай харитонов

цик рф

совет федерации рф

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Владимир Путин после обработки 31,67% бюллетеней в Ямало-Ненецком автономном округе набирает 92,28% голосов, свидетельствуют обнародованные первые данные ЦИК РФ. Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 31,67% бюллетеней в ЯНАО Владимир Путин набрал 92,28% голосов, на втором месте получивший 3,33% голосов Леонид Слуцкий, третье у Николая Харитонова (2,16% голосов), на четвертой строке оказался Владислав Даванков (1,47%). Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.

https://ria.ru/20240317/putin-1933811624.html

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политика, владимир путин, николай харитонов, цик рф, совет федерации рф, леонид слуцкий (политик)