https://ria.ru/20240317/putin-1933811624.html

В Пермском крае Путин лидирует с 83,57 процента голосов

В Пермском крае Путин лидирует с 83,57 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024

В Пермском крае Путин лидирует с 83,57 процента голосов

Владимир Путин набирает 83,57% голосов на выборах президента РФ в Пермском крае после обработки 28,20% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:04

2024-03-17T22:04

2024-03-17T22:08

выборы президента россии — 2024

пермский край

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политика

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин набирает 83,57% голосов на выборах президента РФ в Пермском крае после обработки 28,20% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК.Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 83,57% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) - 5,35% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 4,81% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 4,67% голосов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

пермский край, россия, политика, владимир путин, дальний восток, госдума рф, лдпр, николай харитонов, кпрф, владислав даванков