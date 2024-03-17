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В Пермском крае Путин лидирует с 83,57 процента голосов
В Пермском крае Путин лидирует с 83,57 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
В Пермском крае Путин лидирует с 83,57 процента голосов
Владимир Путин набирает 83,57% голосов на выборах президента РФ в Пермском крае после обработки 28,20% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:04
2024-03-17T22:04
2024-03-17T22:08
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин набирает 83,57% голосов на выборах президента РФ в Пермском крае после обработки 28,20% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК.Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 83,57% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) - 5,35% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 4,81% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 4,67% голосов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, россия, политика, владимир путин, дальний восток, госдума рф, лдпр, николай харитонов, кпрф, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Пермский край, Россия, Политика, Владимир Путин, Дальний Восток, Госдума РФ, ЛДПР, Николай Харитонов, КПРФ, Владислав Даванков
В Пермском крае Путин лидирует с 83,57 процента голосов
В Пермском крае Путин лидирует с 83,57% голосов, обработано 28,20% протоколов