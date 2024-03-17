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Путин лидирует в Адыгее с 88,53 процента голосов
Путин лидирует в Адыгее с 88,53 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует в Адыгее с 88,53 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Адыгее с 88,53% голосов после обработки 1,87% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:00
2024-03-17T22:00
2024-03-17T22:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Адыгее с 88,53% голосов после обработки 1,87% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин в этом регионе набирает 88,53% голосов, Николай Харитонов – 4,96%, Леонид Слуцкий – 2,28%, Владислав Даванков – 2,26%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.
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политика, россия, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Путин лидирует в Адыгее с 88,53 процента голосов
Путин лидирует в Адыгее с 88,53% голосов после обработки 1,87% протоколов