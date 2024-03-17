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Путин лидирует в Адыгее с 88,53 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
22:00 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/putin-1933810396.html
Путин лидирует в Адыгее с 88,53 процента голосов
Путин лидирует в Адыгее с 88,53 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует в Адыгее с 88,53 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Адыгее с 88,53% голосов после обработки 1,87% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:00
2024-03-17T22:00
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
совет федерации рф
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Адыгее с 88,53% голосов после обработки 1,87% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин в этом регионе набирает 88,53% голосов, Николай Харитонов – 4,96%, Леонид Слуцкий – 2,28%, Владислав Даванков – 2,26%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.
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политика, россия, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Путин лидирует в Адыгее с 88,53 процента голосов

Путин лидирует в Адыгее с 88,53% голосов после обработки 1,87% протоколов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЭкраны в Информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ с предварительными итогами голосования на выборах президента РФ
Экраны в Информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ с предварительными итогами голосования на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Экраны в Информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ с предварительными итогами голосования на выборах президента РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Адыгее с 88,53% голосов после обработки 1,87% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.
Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин в этом регионе набирает 88,53% голосов, Николай Харитонов – 4,96%, Леонид Слуцкий – 2,28%, Владислав Даванков – 2,26%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Пискарев прокомментировал первые результаты выборов
Вчера, 21:58
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВладимир ПутинЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновСовет Федерации РФ
 
 
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