https://ria.ru/20240317/putin-1933810396.html

Путин лидирует в Адыгее с 88,53 процента голосов

Путин лидирует в Адыгее с 88,53 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024

Путин лидирует в Адыгее с 88,53 процента голосов

Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Адыгее с 88,53% голосов после обработки 1,87% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:00

2024-03-17T22:00

2024-03-17T22:00

выборы президента россии — 2024

политика

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Адыгее с 88,53% голосов после обработки 1,87% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин в этом регионе набирает 88,53% голосов, Николай Харитонов – 4,96%, Леонид Слуцкий – 2,28%, Владислав Даванков – 2,26%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.

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политика, россия, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф