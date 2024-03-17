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Путину доложили о первых результатах выборов - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
21:53 17.03.2024 (обновлено: 22:01 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/putin-1933807702.html
Путину доложили о первых результатах выборов
Путину доложили о первых результатах выборов - РИА Новости, 17.03.2024
Путину доложили о первых результатах выборов
Кандидату в президенты, действующему главе государства Владимиру Путину известно о первых результатах выборов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:53
2024-03-17T22:01
выборы президента россии — 2024
политика
владимир путин
дмитрий песков
леонид слуцкий (политик)
совет федерации рф
цик рф
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Кандидату в президенты, действующему главе государства Владимиру Путину известно о первых результатах выборов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Ну а как вы думаете. Утаили что ли", - сказал он журналистам на вопрос, доложили ли Путину о первых результатах.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, владимир путин, дмитрий песков, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ, ЦИК РФ
Путину доложили о первых результатах выборов

Песков: Путину доложили о первых результатах выборов

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Кандидату в президенты, действующему главе государства Владимиру Путину известно о первых результатах выборов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Ну а как вы думаете. Утаили что ли", - сказал он журналистам на вопрос, доложили ли Путину о первых результатах.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Пискарев прокомментировал первые результаты выборов
Вчера, 21:58
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаВладимир ПутинДмитрий ПесковЛеонид Слуцкий (политик)Совет Федерации РФЦИК РФ
 
 
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