https://ria.ru/20240317/putin-1933807702.html
Путину доложили о первых результатах выборов
Путину доложили о первых результатах выборов - РИА Новости, 17.03.2024
Путину доложили о первых результатах выборов
Кандидату в президенты, действующему главе государства Владимиру Путину известно о первых результатах выборов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:53
2024-03-17T21:53
2024-03-17T22:01
выборы президента россии — 2024
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дмитрий песков
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Кандидату в президенты, действующему главе государства Владимиру Путину известно о первых результатах выборов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Ну а как вы думаете. Утаили что ли", - сказал он журналистам на вопрос, доложили ли Путину о первых результатах.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, владимир путин, дмитрий песков, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ, ЦИК РФ
Путину доложили о первых результатах выборов
Песков: Путину доложили о первых результатах выборов