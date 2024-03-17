https://ria.ru/20240317/putin-1933807702.html

Путину доложили о первых результатах выборов

Путину доложили о первых результатах выборов - РИА Новости, 17.03.2024

Путину доложили о первых результатах выборов

Кандидату в президенты, действующему главе государства Владимиру Путину известно о первых результатах выборов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:53

2024-03-17T21:53

2024-03-17T22:01

выборы президента россии — 2024

политика

владимир путин

дмитрий песков

леонид слуцкий (политик)

совет федерации рф

цик рф

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Кандидату в президенты, действующему главе государства Владимиру Путину известно о первых результатах выборов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Ну а как вы думаете. Утаили что ли", - сказал он журналистам на вопрос, доложили ли Путину о первых результатах.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/piskarev-1933809410.html

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политика, владимир путин, дмитрий песков, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, цик рф