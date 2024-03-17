https://ria.ru/20240317/putin-1933806198.html
Путин лидирует в Кировской области с 90,17 процента голосов
Путин лидирует в Кировской области с 90,17 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует в Кировской области с 90,17 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Кировской области с 90,17% голосов после обработки 0,89% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:49
2024-03-17T21:49
2024-03-17T21:49
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Кировской области с 90,17% голосов после обработки 0,89% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ. Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 90,17% голосов, Леонид Слуцкий - 3,07% голосов, Николай Харитонов - 2,91% голосов, Владислав Даванков - 2,73% голосов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, николай харитонов, владимир путин, кировская область, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Николай Харитонов, Владимир Путин, Кировская область, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ
Путин лидирует в Кировской области с 90,17 процента голосов
Путин лидирует в Кировской области с 90,17% после обработки 0,89% протоколов