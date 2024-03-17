Рейтинг@Mail.ru
Путин лидирует в Кировской области с 90,17 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
21:49 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/putin-1933806198.html
Путин лидирует в Кировской области с 90,17 процента голосов
Путин лидирует в Кировской области с 90,17 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует в Кировской области с 90,17 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Кировской области с 90,17% голосов после обработки 0,89% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:49
2024-03-17T21:49
выборы президента россии — 2024
политика
россия
николай харитонов
владимир путин
кировская область
леонид слуцкий (политик)
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933349266_0:228:3078:1959_1920x0_80_0_0_2fa23f819a059198c55bab69e0edf18a.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Кировской области с 90,17% голосов после обработки 0,89% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ. Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 90,17% голосов, Леонид Слуцкий - 3,07% голосов, Николай Харитонов - 2,91% голосов, Владислав Даванков - 2,73% голосов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/putin-1933805081.html
россия
кировская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933349266_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6b957becae1dd03a9a853935ad795521.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, николай харитонов, владимир путин, кировская область, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Николай Харитонов, Владимир Путин, Кировская область, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ
Путин лидирует в Кировской области с 90,17 процента голосов

Путин лидирует в Кировской области с 90,17% после обработки 0,89% протоколов

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Кировской области с 90,17% голосов после обработки 0,89% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.
Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 90,17% голосов, Леонид Слуцкий - 3,07% голосов, Николай Харитонов - 2,91% голосов, Владислав Даванков - 2,73% голосов.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Путин набирает на выборах президента в Москве 88,8 процента голосов
дополняется ...
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияНиколай ХаритоновВладимир ПутинКировская областьЛеонид Слуцкий (политик)Совет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала