https://ria.ru/20240317/putin-1933804758.html
Путин лидирует в Дагестане с 93,67 процента голосов
Путин лидирует в Дагестане с 93,67 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует в Дагестане с 93,67 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Дагестане с 93,67% голосов после обработки 0,48% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:46
2024-03-17T21:46
2024-03-17T21:50
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Дагестане с 93,67% голосов после обработки 0,48% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 93,67%, голосов, Николай Харитонов – 3,02%, Владислав Даванков – 1,18%, Леонид Слуцкий – 0,5%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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политика, россия, совет федерации рф, владимир путин, николай харитонов, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Совет Федерации РФ, Владимир Путин, Николай Харитонов, Владислав Даванков
Путин лидирует в Дагестане с 93,67 процента голосов
Путин лидирует в Дагестане с 93,67% голосов после обработки 0,48% протоколов