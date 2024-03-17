https://ria.ru/20240317/putin-1933804758.html

Путин лидирует в Дагестане с 93,67 процента голосов

Путин лидирует в Дагестане с 93,67 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024

Путин лидирует в Дагестане с 93,67 процента голосов

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Дагестане с 93,67% голосов после обработки 0,48% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:46

2024-03-17T21:46

2024-03-17T21:50

выборы президента россии — 2024

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николай харитонов

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Дагестане с 93,67% голосов после обработки 0,48% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 93,67%, голосов, Николай Харитонов – 3,02%, Владислав Даванков – 1,18%, Леонид Слуцкий – 0,5%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240317/putin-1933806330.html

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политика, россия, совет федерации рф, владимир путин, николай харитонов, владислав даванков