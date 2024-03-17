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Путин лидирует в Ивановской области с 83,32 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
21:44 17.03.2024 (обновлено: 21:48 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/putin-1933804080.html
Путин лидирует в Ивановской области с 83,32 процента голосов
Путин лидирует в Ивановской области с 83,32 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует в Ивановской области с 83,32 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Ивановской области с 83,32% после обработки 2,83% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:44
2024-03-17T21:48
выборы президента россии — 2024
политика
россия
ивановская область
владимир путин
совет федерации рф
владислав даванков
николай харитонов
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Ивановской области с 83,32% после обработки 2,83% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 83,32% голосов, Владислав Даванков - 6,36%, Николай Харитонов - 4,53%, Леонид Слуцкий - 3,58%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.
https://ria.ru/20240317/putin-1933805081.html
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политика, россия, ивановская область, владимир путин, совет федерации рф, владислав даванков, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Ивановская область, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Владислав Даванков, Николай Харитонов
Путин лидирует в Ивановской области с 83,32 процента голосов

Путин лидирует в Ивановской области с 83,32% после обработки 2,83% протоколов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Ивановской области с 83,32% после обработки 2,83% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.
Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 83,32% голосов, Владислав Даванков - 6,36%, Николай Харитонов - 4,53%, Леонид Слуцкий - 3,58%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Путин набирает на выборах президента в Москве 88,8 процента голосов
дополняется ...
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияИвановская областьВладимир ПутинСовет Федерации РФВладислав ДаванковНиколай Харитонов
 
 
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