https://ria.ru/20240317/putin-1933804080.html

Путин лидирует в Ивановской области с 83,32 процента голосов

Путин лидирует в Ивановской области с 83,32 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024

Путин лидирует в Ивановской области с 83,32 процента голосов

Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Ивановской области с 83,32% после обработки 2,83% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:44

2024-03-17T21:44

2024-03-17T21:48

выборы президента россии — 2024

политика

россия

ивановская область

владимир путин

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владислав даванков

николай харитонов

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Ивановской области с 83,32% после обработки 2,83% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 83,32% голосов, Владислав Даванков - 6,36%, Николай Харитонов - 4,53%, Леонид Слуцкий - 3,58%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.

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политика, россия, ивановская область, владимир путин, совет федерации рф, владислав даванков, николай харитонов