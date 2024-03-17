https://ria.ru/20240317/putin-1933804080.html
Путин лидирует в Ивановской области с 83,32 процента голосов
Путин лидирует в Ивановской области с 83,32 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует в Ивановской области с 83,32 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Ивановской области с 83,32% после обработки 2,83% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:44
2024-03-17T21:44
2024-03-17T21:48
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Ивановской области с 83,32% после обработки 2,83% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 83,32% голосов, Владислав Даванков - 6,36%, Николай Харитонов - 4,53%, Леонид Слуцкий - 3,58%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.
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Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Ивановская область, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Владислав Даванков, Николай Харитонов
Путин лидирует в Ивановской области с 83,32 процента голосов
Путин лидирует в Ивановской области с 83,32% после обработки 2,83% протоколов