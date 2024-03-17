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Путин лидирует в Воронежской области с 90,38 процента голосов
Путин лидирует в Воронежской области с 90,38 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует в Воронежской области с 90,38 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Воронежской области с 90,38% голосов после обработки 1,46% протоколов, первые данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:42
2024-03-17T21:42
2024-03-17T21:45
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Воронежской области с 90,38% голосов после обработки 1,46% протоколов, первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин в этом регионе набирает 90,38% голосов, Николай Харитонов – 4,13%, Леонид Слуцкий – 1,91%, Владислав Даванков – 2,69%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.
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политика, россия, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, воронежская область, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Воронежская область, Совет Федерации РФ
Путин лидирует в Воронежской области с 90,38 процента голосов
Путин лидирует в Воронежской области с 90,38% после обработки 1,46% протоколов