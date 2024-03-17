https://ria.ru/20240317/putin-1933802503.html
Путин лидирует в Орловской области с 83,23 процента голосов
Путин лидирует в Орловской области с 83,23 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует в Орловской области с 83,23 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Орловской области с 83,23% голосов после обработки 0,72% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:39
2024-03-17T21:39
2024-03-17T21:42
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Орловской области с 83,23% голосов после обработки 0,72% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 83,23%, голосов, Владислав Даванков - 6,99%, Николай Харитонов - 4,39%, Леонид Слуцкий - 2,88%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, орловская область, совет федерации рф, владислав даванков, николай харитонов, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Орловская область, Совет Федерации РФ, Владислав Даванков, Николай Харитонов, Владимир Путин
Путин лидирует в Орловской области с 83,23 процента голосов
Путин лидирует в Орловской области с 83,23% после обработки 0,72% протоколов