https://ria.ru/20240317/putin-1933801722.html

Путин лидирует на выборах в Севастополе

Путин лидирует на выборах в Севастополе - РИА Новости, 17.03.2024

Путин лидирует на выборах в Севастополе

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Севастополе с 90,90% голосов после обработки 1,06% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:37

2024-03-17T21:37

2024-03-17T21:41

выборы президента россии — 2024

политика

россия

севастополь

владимир путин

владислав даванков

николай харитонов

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Севастополе с 90,90% голосов после обработки 1,06% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 90,90% голосов, Владислав Даванков - 3,63%, Николай Харитонов - 2,31%, Леонид Слуцкий - 1,98%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, севастополь, владимир путин, владислав даванков, николай харитонов, совет федерации рф