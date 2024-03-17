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Путин лидирует на выборах в Севастополе
Путин лидирует на выборах в Севастополе - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует на выборах в Севастополе
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Севастополе с 90,90% голосов после обработки 1,06% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:37
2024-03-17T21:37
2024-03-17T21:41
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Севастополе с 90,90% голосов после обработки 1,06% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 90,90% голосов, Владислав Даванков - 3,63%, Николай Харитонов - 2,31%, Леонид Слуцкий - 1,98%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, севастополь, владимир путин, владислав даванков, николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Севастополь, Владимир Путин, Владислав Даванков, Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Путин лидирует на выборах в Севастополе
Путин лидирует на выборах в Севастополе с 90,90 процента голосов