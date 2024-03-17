https://ria.ru/20240317/putin-1933799657.html

Путин лидирует на выборах в Астраханской области

Путин лидирует на выборах в Астраханской области - РИА Новости, 17.03.2024

Путин лидирует на выборах в Астраханской области

Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Астраханской области с 86,67% после обработки 1,54% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:31

2024-03-17T21:31

2024-03-17T21:38

выборы президента россии — 2024

политика

астраханская область

россия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Астраханской области с 86,67% после обработки 1,54% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 86,67% голосов, Николай Харитонов – 4,93%, Леонид Слуцкий – 4,89%, Владислав Даванков – 2,73%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.

астраханская область

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, астраханская область, россия