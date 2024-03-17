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Путин лидирует на выборах в Астраханской области
Путин лидирует на выборах в Астраханской области - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует на выборах в Астраханской области
Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Астраханской области с 86,67% после обработки 1,54% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:31
2024-03-17T21:31
2024-03-17T21:38
выборы президента россии — 2024
политика
астраханская область
россия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Астраханской области с 86,67% после обработки 1,54% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 86,67% голосов, Николай Харитонов – 4,93%, Леонид Слуцкий – 4,89%, Владислав Даванков – 2,73%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, астраханская область, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Астраханская область, Россия
Путин лидирует на выборах в Астраханской области
Путин лидирует на выборах в Астраханской области с 86,67 процента голосов