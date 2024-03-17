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Путин лидирует на выборах в Ставропольском крае с 87,71 процента голосов

Путин лидирует на выборах в Ставропольском крае с 87,71 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024

Путин лидирует на выборах в Ставропольском крае с 87,71 процента голосов

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Ставропольском крае с 87,71% голосов после обработки 1% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:29

2024-03-17T21:29

2024-03-17T21:33

выборы президента россии — 2024

политика

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владимир путин

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Ставропольском крае с 87,71% голосов после обработки 1% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 87,71% голосов, Николай Харитонов – 4,6%, Владислав Даванков – 3,29%, Леонид Слуцкий – 3,03%,Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, ставропольский край, россия, владимир путин, совет федерации рф