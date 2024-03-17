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Путин побеждает на выборах в Хабаровском крае с 80,06 процента голосов
Путин побеждает на выборах в Хабаровском крае с 80,06 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин побеждает на выборах в Хабаровском крае с 80,06 процента голосов
Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Хабаровском крае с 80,06% голосов, Владислав Даванков идет вторым с 6,63%, свидетельствуют данные ЦИК после... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:18
2024-03-17T21:18
2024-03-17T21:29
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Хабаровском крае с 80,06% голосов, Владислав Даванков идет вторым с 6,63%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК.Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 80,06% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 6,63% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) – 5,43% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 5,01%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Выборы президента России — 2024, Хабаровский край, Россия, Политика, Владимир Путин, Госдума РФ, ЛДПР, КПРФ, Владислав Даванков, Николай Харитонов, Дальний Восток
Путин побеждает на выборах в Хабаровском крае с 80,06 процента голосов
ЦИК: Путин побеждает на выборах в Хабаровском крае с 80,06 процента голосов