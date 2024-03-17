https://ria.ru/20240317/putin-1933793011.html

Первые данные ЦИК: Путин набирает более 87 процентов голосов

Первые данные ЦИК: Путин набирает более 87 процентов голосов - РИА Новости, 18.03.2024

Первые данные ЦИК: Путин набирает более 87 процентов голосов

Владимир Путин набирает 87,21% голосов на выборах президента России, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 90,01% протоколов. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-17T21:06

2024-03-17T21:06

2024-03-18T02:26

политика

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Владимир Путин набирает 87,21% голосов на выборах президента России, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 90,01% протоколов.У Николая Харитонова 4,28% голосов, Владислава Даванкова — 3,94%, Леонида Слуцкого — 3,16%.Общая явка, по данным на 20:37 мск, составила 74,22%.По предварительным данным, на этих выборах Путин получил в новых регионах от 88 до 95 процентов голосов.Среди избирателей, воспользовавшихся дистанционным электронным голосованием, Путин набирает 87,4% голосов без учета Москвы и Калининграда. В столице по ДЭГ он набирает 89,1%.Замминистра внутренних дел Александр Горовой заявил, что ведомство не выявило нарушений законодательства, которые могли бы повлиять на итоги выборов.

https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933548991.html

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