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Первые данные ЦИК: Путин набирает более 87 процентов голосов - РИА Новости, 18.03.2024
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21:06 17.03.2024 (обновлено: 02:26 18.03.2024)
https://ria.ru/20240317/putin-1933793011.html
Первые данные ЦИК: Путин набирает более 87 процентов голосов
Первые данные ЦИК: Путин набирает более 87 процентов голосов - РИА Новости, 18.03.2024
Первые данные ЦИК: Путин набирает более 87 процентов голосов
Владимир Путин набирает 87,21% голосов на выборах президента России, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 90,01% протоколов. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-17T21:06
2024-03-18T02:26
политика
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Владимир Путин набирает 87,21% голосов на выборах президента России, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 90,01% протоколов.У Николая Харитонова 4,28% голосов, Владислава Даванкова — 3,94%, Леонида Слуцкого — 3,16%.Общая явка, по данным на 20:37 мск, составила 74,22%.По предварительным данным, на этих выборах Путин получил в новых регионах от 88 до 95 процентов голосов.Среди избирателей, воспользовавшихся дистанционным электронным голосованием, Путин набирает 87,4% голосов без учета Москвы и Калининграда. В столице по ДЭГ он набирает 89,1%.Замминистра внутренних дел Александр Горовой заявил, что ведомство не выявило нарушений законодательства, которые могли бы повлиять на итоги выборов.
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политика
Политика
Первые данные ЦИК: Путин набирает более 87 процентов голосов

Первые данные ЦИК: Путин набирает 87,26% голосов на выборах президента России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЭкраны в Информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ с предварительными итогами голосования на выборах президента РФ
Экраны в Информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ с предварительными итогами голосования на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Экраны в Информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ с предварительными итогами голосования на выборах президента РФ
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Владимир Путин набирает 87,21% голосов на выборах президента России, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 90,01% протоколов.
У Николая Харитонова 4,28% голосов, Владислава Даванкова — 3,94%, Леонида Слуцкого — 3,16%.
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Вчера, 08:00
Общая явка, по данным на 20:37 мск, составила 74,22%.

Предварительный результат Путина — рекордный в истории современной России. В 2018 году он набрал на президентских выборах 76,69%, в 2012-м — 63,6%. Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%. В 2004 и 2000 годах Путин лидировал с 71,31% и 52,9% соответственно. В 1996 году Борис Ельцин победил во втором туре с результатом 53,82%.

По предварительным данным, на этих выборах Путин получил в новых регионах от 88 до 95 процентов голосов.
Среди избирателей, воспользовавшихся дистанционным электронным голосованием, Путин набирает 87,4% голосов без учета Москвы и Калининграда. В столице по ДЭГ он набирает 89,1%.
Замминистра внутренних дел Александр Горовой заявил, что ведомство не выявило нарушений законодательства, которые могли бы повлиять на итоги выборов.
 
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