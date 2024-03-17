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Путин лидирует на выборах президента в новых регионах - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
21:14 17.03.2024 (обновлено: 22:26 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/putin-1933795406.html
Путин лидирует на выборах президента в новых регионах
Путин лидирует на выборах президента в новых регионах - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует на выборах президента в новых регионах
Владимир Путин лидирует на выборах президента в новых российских регионах, следует из данных ЦИК и местных избирательных комиссий. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:14
2024-03-17T22:26
выборы президента россии — 2024
политика
россия
запорожская область
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента в новых российских регионах, следует из данных ЦИК и местных избирательных комиссий.Так, в Донецкой Народной Республике действующий глава государства после обработки 100% протоколов набрал 95,23% голосов, сообщил председатель регионального избиркома Владимир Высоцкий. Кандидатуру Путина в ДНР поддержали 1 705 786 человек. Второе место занял представитель КПРФ Николай Харитонов — у него 1,62% голосов. За лидера ЛДПР Леонида Слуцкого проголосовали 1,53% избирателей, за кандидата от партии "Новые люди" Владислава Даванкова — 1,33%.В Луганской Народной Республике после проверки всех бюллетеней Владимир Путин набрал 94,12% голосов. На втором месте — Леонид Слуцкий, его поддержали 2,13% избирателей. Николай Харитонов набирает 1,91% голосов, Владислав Даванков — 1,39%.В Запорожской области по результатам обработки всех протоколов Путин набирает 92,83% голосов. Второе место занимает Слуцкий — его поддержали 2,52% избирателей. Харитонов набирает 2,21% голосов, Даванков — 1,87%.В Херсонской области также обработали все бюллетени, результат Путина — 88,12% голосов. Следом идет Харитонов с 4,88%, третье место занял Слуцкий с 4,6%. Даванков набрал 2,03% голосов.В новых российских регионах с 25 февраля проходило досрочное голосование. С 15 по 17 марта жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей участвовали в выборах президента вместе со всей страной.
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политика, россия, запорожская область
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Запорожская область
Путин лидирует на выборах президента в новых регионах

Путин лидирует на выборах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента в новых российских регионах, следует из данных ЦИК и местных избирательных комиссий.
Так, в Донецкой Народной Республике действующий глава государства после обработки 100% протоколов набрал 95,23% голосов, сообщил председатель регионального избиркома Владимир Высоцкий. Кандидатуру Путина в ДНР поддержали 1 705 786 человек. Второе место занял представитель КПРФ Николай Харитонов — у него 1,62% голосов. За лидера ЛДПР Леонида Слуцкого проголосовали 1,53% избирателей, за кандидата от партии "Новые люди" Владислава Даванкова — 1,33%.
Выборы президента России в новых регионах
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В новых российских регионах с 25 февраля проходило досрочное голосование, а 15, 16 и 17 марта ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области выбирали президента вместе со всей страной.

Сотрудник избирательного участка в Константиновке на выборах президента России

В новых российских регионах с 25 февраля проходило досрочное голосование, а 15, 16 и 17 марта ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области выбирали президента вместе со всей страной.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Явка избирателей в ДНР на 12:00 мск третьего дня голосования составила 88,17%.

Выборы президента РФ в новых регионах

Явка избирателей в ДНР на 12:00 мск третьего дня голосования составила 88,17%.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Высокая явка объясняется тем, что люди ждали этих выборов и мечтали проголосовать, отметил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Константиновке

Высокая явка объясняется тем, что люди ждали этих выборов и мечтали проголосовать, отметил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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3 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Выборы проходят в атмосфере энтузиазма избирателей вопреки утверждениям западных СМИ о "принуждении к голосованию", заявил РИА Новости наблюдатель из Соединенных Штатов Патрик Хеннингсен.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Константиновке

Выборы проходят в атмосфере энтузиазма избирателей вопреки утверждениям западных СМИ о "принуждении к голосованию", заявил РИА Новости наблюдатель из Соединенных Штатов Патрик Хеннингсен.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Масштабный флешмоб в поддержку проходящих президентских выборов прошел на мемориальном комплексе "Саур-Могила". В нем приняла участие молодежь из Шахтерска, Тореза и Снежного.

Председатель правительства Запорожской области Антон Кольцов голосует на выборах президента России на избирательном участке в Мелитополе Запорожской области

Масштабный флешмоб в поддержку проходящих президентских выборов прошел на мемориальном комплексе "Саур-Могила". В нем приняла участие молодежь из Шахтерска, Тореза и Снежного.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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5 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Избиратели на участках в Мелитополе рассказали, что на выборы идут как на праздник. Многие заявили, что голосовали за будущее своих детей.

Глава избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко на избирательном участке в Мелитополе Запорожской области на выборах президента России

Избиратели на участках в Мелитополе рассказали, что на выборы идут как на праздник. Многие заявили, что голосовали за будущее своих детей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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6 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов высоко оценил меры безопасности, принятые на избирательных участках региона. Он назвал голосование знаковым событием.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Константиновке

Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов высоко оценил меры безопасности, принятые на избирательных участках региона. Он назвал голосование знаковым событием.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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7 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Группа из десяти иностранных наблюдателей приехала на выборы в Херсонскую область из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. Они приступили к работе 15 марта.

Девушка голосует на выборах президента России на избирательном участке в Константиновке

Группа из десяти иностранных наблюдателей приехала на выборы в Херсонскую область из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. Они приступили к работе 15 марта.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 8

В новых российских регионах с 25 февраля проходило досрочное голосование, а 15, 16 и 17 марта ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области выбирали президента вместе со всей страной.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 8

Явка избирателей в ДНР на 12:00 мск третьего дня голосования составила 88,17%.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 8

Высокая явка объясняется тем, что люди ждали этих выборов и мечтали проголосовать, отметил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 8

Выборы проходят в атмосфере энтузиазма избирателей вопреки утверждениям западных СМИ о "принуждении к голосованию", заявил РИА Новости наблюдатель из Соединенных Штатов Патрик Хеннингсен.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 8

Масштабный флешмоб в поддержку проходящих президентских выборов прошел на мемориальном комплексе "Саур-Могила". В нем приняла участие молодежь из Шахтерска, Тореза и Снежного.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 8

Избиратели на участках в Мелитополе рассказали, что на выборы идут как на праздник. Многие заявили, что голосовали за будущее своих детей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 8

Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов высоко оценил меры безопасности, принятые на избирательных участках региона. Он назвал голосование знаковым событием.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 8

Группа из десяти иностранных наблюдателей приехала на выборы в Херсонскую область из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. Они приступили к работе 15 марта.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 8
В Луганской Народной Республике после проверки всех бюллетеней Владимир Путин набрал 94,12% голосов. На втором месте — Леонид Слуцкий, его поддержали 2,13% избирателей. Николай Харитонов набирает 1,91% голосов, Владислав Даванков — 1,39%.
В Запорожской области по результатам обработки всех протоколов Путин набирает 92,83% голосов. Второе место занимает Слуцкий — его поддержали 2,52% избирателей. Харитонов набирает 2,21% голосов, Даванков — 1,87%.
В Херсонской области также обработали все бюллетени, результат Путина — 88,12% голосов. Следом идет Харитонов с 4,88%, третье место занял Слуцкий с 4,6%. Даванков набрал 2,03% голосов.
В новых российских регионах с 25 февраля проходило досрочное голосование. С 15 по 17 марта жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей участвовали в выборах президента вместе со всей страной.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЗапорожская область
 
 
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