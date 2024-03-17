https://ria.ru/20240317/putin-1933795406.html

Путин лидирует на выборах президента в новых регионах

Путин лидирует на выборах президента в новых регионах - РИА Новости, 17.03.2024

Путин лидирует на выборах президента в новых регионах

Владимир Путин лидирует на выборах президента в новых российских регионах, следует из данных ЦИК и местных избирательных комиссий. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:14

2024-03-17T21:14

2024-03-17T22:26

выборы президента россии — 2024

политика

россия

запорожская область

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента в новых российских регионах, следует из данных ЦИК и местных избирательных комиссий.Так, в Донецкой Народной Республике действующий глава государства после обработки 100% протоколов набрал 95,23% голосов, сообщил председатель регионального избиркома Владимир Высоцкий. Кандидатуру Путина в ДНР поддержали 1 705 786 человек. Второе место занял представитель КПРФ Николай Харитонов — у него 1,62% голосов. За лидера ЛДПР Леонида Слуцкого проголосовали 1,53% избирателей, за кандидата от партии "Новые люди" Владислава Даванкова — 1,33%.В Луганской Народной Республике после проверки всех бюллетеней Владимир Путин набрал 94,12% голосов. На втором месте — Леонид Слуцкий, его поддержали 2,13% избирателей. Николай Харитонов набирает 1,91% голосов, Владислав Даванков — 1,39%.В Запорожской области по результатам обработки всех протоколов Путин набирает 92,83% голосов. Второе место занимает Слуцкий — его поддержали 2,52% избирателей. Харитонов набирает 2,21% голосов, Даванков — 1,87%.В Херсонской области также обработали все бюллетени, результат Путина — 88,12% голосов. Следом идет Харитонов с 4,88%, третье место занял Слуцкий с 4,6%. Даванков набрал 2,03% голосов.В новых российских регионах с 25 февраля проходило досрочное голосование. С 15 по 17 марта жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей участвовали в выборах президента вместе со всей страной.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, запорожская область