https://ria.ru/20240317/putin-1933741526.html

Путин поручил дать льготы транспорту, доставляющему помощь в районы СВО

Путин поручил дать льготы транспорту, доставляющему помощь в районы СВО - РИА Новости, 17.03.2024

Путин поручил дать льготы транспорту, доставляющему помощь в районы СВО

Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть право бесплатного проезда транспорта, доставляющего гуманитарные грузы в районы СВО, по платным дорогам,... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T17:14

2024-03-17T17:14

2024-03-17T17:42

общество

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

михаил мишустин

сергей шойгу

автодор

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть право бесплатного проезда транспорта, доставляющего гуманитарные грузы в районы СВО, по платным дорогам, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации рассмотреть совместно с Минобороны России, Государственной компанией "Российские автомобильные дороги" и Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" вопрос о совершенствовании механизма доставки гуманитарных грузов в районы проведения специальной военной операции, включая территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, предусмотрев право бесплатного проезда транспортных средств, осуществляющих перевозку таких грузов, по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог, и при необходимости обеспечить внесение изменений в законодательство Российской Федерации", - говорится в поручении.Срок – до 30 июня 2024 года. Ответственные - премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, глава "Автодора" Вячеслав Петушенко, руководитель исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов.

https://ria.ru/20240317/putin-1933745498.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, михаил мишустин, сергей шойгу, автодор, российские автомобильные дороги