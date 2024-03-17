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Путин поручил дать льготы транспорту, доставляющему помощь в районы СВО - РИА Новости, 17.03.2024
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17:14 17.03.2024 (обновлено: 17:42 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/putin-1933741526.html
Путин поручил дать льготы транспорту, доставляющему помощь в районы СВО
Путин поручил дать льготы транспорту, доставляющему помощь в районы СВО - РИА Новости, 17.03.2024
Путин поручил дать льготы транспорту, доставляющему помощь в районы СВО
Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть право бесплатного проезда транспорта, доставляющего гуманитарные грузы в районы СВО, по платным дорогам,... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T17:14
2024-03-17T17:42
общество
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
михаил мишустин
сергей шойгу
автодор
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть право бесплатного проезда транспорта, доставляющего гуманитарные грузы в районы СВО, по платным дорогам, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации рассмотреть совместно с Минобороны России, Государственной компанией "Российские автомобильные дороги" и Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" вопрос о совершенствовании механизма доставки гуманитарных грузов в районы проведения специальной военной операции, включая территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, предусмотрев право бесплатного проезда транспортных средств, осуществляющих перевозку таких грузов, по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог, и при необходимости обеспечить внесение изменений в законодательство Российской Федерации", - говорится в поручении.Срок – до 30 июня 2024 года. Ответственные - премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, глава "Автодора" Вячеслав Петушенко, руководитель исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов.
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общество, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, михаил мишустин, сергей шойгу, автодор, российские автомобильные дороги
Общество, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Михаил Мишустин, Сергей Шойгу, Автодор, Российские автомобильные дороги
Путин поручил дать льготы транспорту, доставляющему помощь в районы СВО

Транспорт, доставляющий помощь, могут освободить от оплаты платного проезда

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Павел Быркин
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть право бесплатного проезда транспорта, доставляющего гуманитарные грузы в районы СВО, по платным дорогам, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации рассмотреть совместно с Минобороны России, Государственной компанией "Российские автомобильные дороги" и Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" вопрос о совершенствовании механизма доставки гуманитарных грузов в районы проведения специальной военной операции, включая территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, предусмотрев право бесплатного проезда транспортных средств, осуществляющих перевозку таких грузов, по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог, и при необходимости обеспечить внесение изменений в законодательство Российской Федерации", - говорится в поручении.
Срок – до 30 июня 2024 года. Ответственные - премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, глава "Автодора" Вячеслав Петушенко, руководитель исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Путин поручил проводить конкурс поддержки волонтерства
Вчера, 17:28
 
ОбществоВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМихаил МишустинСергей ШойгуАвтодорРоссийские автомобильные дороги
 
 
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