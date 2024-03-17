https://ria.ru/20240317/primore-1933671493.html

Явка на выборах в Приморье превысила 71 процент

Явка на выборах в Приморье превысила 71 процент - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах в Приморье превысила 71 процент

Явка на 18.00 (11.00 мск) в последний день голосования на выборах президента РФ в Приморье составила 71,45%, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T13:28

2024-03-17T13:28

2024-03-17T13:44

выборы президента россии — 2024

политика

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар - РИА Новости. Явка на 18.00 (11.00 мск) в последний день голосования на выборах президента РФ в Приморье составила 71,45%, сообщает краевое правительство."Явка избирателей в Приморском крае на 18.00 в завершающий день голосования на выборах президента России составила 71,45%", - говорится в сообщении.Участки в Приморье уже закрылись. Глава региона Олег Кожемяко сообщал, что нарушения прав избирателей не зафиксировано.Численность избирателей на 1 января в Приморье составляет 1 412 745 человек. Явка на выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило один день, в Приморье составила 55,44%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование длится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, приморский край