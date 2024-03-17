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Явка на выборах в Приморье превысила 71 процент - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
13:28 17.03.2024 (обновлено: 13:44 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/primore-1933671493.html
Явка на выборах в Приморье превысила 71 процент
Явка на выборах в Приморье превысила 71 процент - РИА Новости, 17.03.2024
Явка на выборах в Приморье превысила 71 процент
Явка на 18.00 (11.00 мск) в последний день голосования на выборах президента РФ в Приморье составила 71,45%, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T13:28
2024-03-17T13:44
выборы президента россии — 2024
политика
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар - РИА Новости. Явка на 18.00 (11.00 мск) в последний день голосования на выборах президента РФ в Приморье составила 71,45%, сообщает краевое правительство."Явка избирателей в Приморском крае на 18.00 в завершающий день голосования на выборах президента России составила 71,45%", - говорится в сообщении.Участки в Приморье уже закрылись. Глава региона Олег Кожемяко сообщал, что нарушения прав избирателей не зафиксировано.Численность избирателей на 1 января в Приморье составляет 1 412 745 человек. Явка на выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило один день, в Приморье составила 55,44%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование длится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933628396.html
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политика, россия, приморский край
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Приморский край
Явка на выборах в Приморье превысила 71 процент

Явка на выборах в Приморье на 11:00 составила 71,45 процента

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Выборы президента России
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар - РИА Новости. Явка на 18.00 (11.00 мск) в последний день голосования на выборах президента РФ в Приморье составила 71,45%, сообщает краевое правительство.
"Явка избирателей в Приморском крае на 18.00 в завершающий день голосования на выборах президента России составила 71,45%", - говорится в сообщении.
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Вчера, 10:40
Участки в Приморье уже закрылись. Глава региона Олег Кожемяко сообщал, что нарушения прав избирателей не зафиксировано.
Численность избирателей на 1 января в Приморье составляет 1 412 745 человек. Явка на выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило один день, в Приморье составила 55,44%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование длится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияПриморский край
 
 
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