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Памфилова рассказала о попытках Запада ограничить права россиян - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
15:40 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/prava-1933713894.html
Памфилова рассказала о попытках Запада ограничить права россиян
Памфилова рассказала о попытках Запада ограничить права россиян - РИА Новости, 17.03.2024
Памфилова рассказала о попытках Запада ограничить права россиян
Проведение Запада на выборах президента России является нынешним показателем современного состояния с правами человека в этих странах, заявила глава ЦИК РФ Элла РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T15:40
2024-03-17T15:40
выборы президента россии — 2024
политика
россия
элла памфилова
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
совет федерации рф
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Проведение Запада на выборах президента России является нынешним показателем современного состояния с правами человека в этих странах, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "Потрясающие были усилия проделаны теми, кто называет себя демократическими странами для того, чтобы ограничить права наших российских граждан за рубежом по всем параметрам, по всем направлениям в том числе и по электоральным правам… Бесконечные акции устрашающие для тех, кто идет голосовать, когда руководитель одной из прибалтийской страны открыто грозит о том, что, кто пойдет голосовать то, чуть ли не уголовное дело будет назначено. Вот это нынешний показатель современного состояния с защитой прав человека", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК. Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Памфилова рассказала о попытках Запада ограничить права россиян

Памфилова рассказала о попытках Запада ограничить электоральные права россиян

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЭлла Памфилова
Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Элла Памфилова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Проведение Запада на выборах президента России является нынешним показателем современного состояния с правами человека в этих странах, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Потрясающие были усилия проделаны теми, кто называет себя демократическими странами для того, чтобы ограничить права наших российских граждан за рубежом по всем параметрам, по всем направлениям в том числе и по электоральным правам… Бесконечные акции устрашающие для тех, кто идет голосовать, когда руководитель одной из прибалтийской страны открыто грозит о том, что, кто пойдет голосовать то, чуть ли не уголовное дело будет назначено. Вот это нынешний показатель современного состояния с защитой прав человека", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.
Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновСовет Федерации РФ
 
 
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