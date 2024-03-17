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Памфилова рассказала о попытках Запада ограничить права россиян

Памфилова рассказала о попытках Запада ограничить права россиян - РИА Новости, 17.03.2024

Памфилова рассказала о попытках Запада ограничить права россиян

Проведение Запада на выборах президента России является нынешним показателем современного состояния с правами человека в этих странах, заявила глава ЦИК РФ Элла РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T15:40

2024-03-17T15:40

2024-03-17T15:40

выборы президента россии — 2024

политика

россия

элла памфилова

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Проведение Запада на выборах президента России является нынешним показателем современного состояния с правами человека в этих странах, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "Потрясающие были усилия проделаны теми, кто называет себя демократическими странами для того, чтобы ограничить права наших российских граждан за рубежом по всем параметрам, по всем направлениям в том числе и по электоральным правам… Бесконечные акции устрашающие для тех, кто идет голосовать, когда руководитель одной из прибалтийской страны открыто грозит о том, что, кто пойдет голосовать то, чуть ли не уголовное дело будет назначено. Вот это нынешний показатель современного состояния с защитой прав человека", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК. Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф