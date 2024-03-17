https://ria.ru/20240317/porcha-1933824075.html

Замглавы МВД: многие попытки порчи урн проводились с выходом на Украину

Замглавы МВД: многие попытки порчи урн проводились с выходом на Украину - РИА Новости, 17.03.2024

Замглавы МВД: многие попытки порчи урн проводились с выходом на Украину

Многие попытки порчи избирательных урн при голосовании на выборах президента РФ проводились с выходом в прямой эфир на Украину по указаниям злоумышленников из... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:39

2024-03-17T22:39

2024-03-17T22:39

выборы президента россии — 2024

россия

украина

пермь

элла памфилова

александр горовой

леонид слуцкий (политик)

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Многие попытки порчи избирательных урн при голосовании на выборах президента РФ проводились с выходом в прямой эфир на Украину по указаниям злоумышленников из украинских колл-центров, сообщил замглавы МВД Александр Горовой. "Колл-центры (на Украине - ред.) имели телефоны граждан РФ, которых несколько месяцев, а в некоторых случаях и несколько лет обманывали. После этого на эти же телефоны звонили с обещаниями, что точно конкретную сумму вернут, если они проведут вот эту акцию (по порче избирательных урн и бюллетеней - ред.). Многие из этих фактов демонстрировались и в прямом эфире с выходом на Украину, как сегодня на одном из участков в Перми женщина принесла петарду с заданием привести ее в действие в туалете участковой избирательной комиссии, но неосторожно ее использовала и, к сожалению, покалечила себя", - сказал Горовой в информцентре ЦИК. По его словам, глава МВД дал команду дал активизировать работу по профилактике телефонного терроризма, особенно среди людей пожилого возраста, так как именно эта часть населения чаще всего попадает под воздействие мошенников. Ранее в воскресенье в министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщали, что женщина подожгла петарду в уборной ДК имени Солдатова в Перми и получила травму руки. Пресс-служба краевого избиркома уточнила, что в помещении данного ДК расположены два избирательных участка, однако к моменту инцидента голосование на них было завершено, УИКи в полном составе перевели в резервное помещение. Глава ЦИК Элла Памфилова ранее заявила, что задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа и не знали об уголовной ответственности. Она рассказала, что одному из задержанных обещали за это 100 тысяч рублей. По словам Памфиловой, Россия справится с провокациями на выборах президента, готовящимися из-за границы. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/medvedev-1933821761.html

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россия, украина, пермь, элла памфилова, александр горовой, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф