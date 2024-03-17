https://ria.ru/20240317/pkhuket-1933632003.html

У избирательного участка на Пхукете выстроилась километровая очередь

У избирательного участка на Пхукете выстроилась километровая очередь - РИА Новости, 17.03.2024

У избирательного участка на Пхукете выстроилась километровая очередь

У избирательного участка, расположенного в генеральном консульстве РФ в городе Пхукет на одноименном таиландском острове, выстроилась очередь россиян длиной... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T10:47

2024-03-17T10:47

2024-03-17T10:47

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ПХУКЕТ (Таиланд), 17 мар – РИА Новости. У избирательного участка, расположенного в генеральном консульстве РФ в городе Пхукет на одноименном таиландском острове, выстроилась очередь россиян длиной около километра, передает корреспондент РИА Новости с места события. Очередь начинается у дверей генконсульства, пересекает площадь перед российским дипломатическим учреждением, заворачивает за угол дома напротив и тянется вдоль улицы по тротуару, занимая всю его ширину на протяжении сотен метров. На Пхукете температура воздуха 32 градуса тепла, но из-за палящего солнца она ощущается, как 40 градусов. По всей длине очереди тени, в которой можно было бы укрыться, практически нет. Только на небольшой площади перед зданием генконсульства можно спрятаться от солнца под "козырьками" подъездов соседних домов. Россиян, желающих проголосовать, жара не пугает. В очереди настроение бодрое, люди обмениваются шутками, подбадривают друг друга. Как заявил РИА Новости генконсул РФ в городе Пхукет и председатель участковой избирательной комиссии Владимир Соснов, полицейские, которые дежурят по периметру здания генконсульства, пристально следят за порядком. "По данным участковой избирательной комиссии на 14.00, на нашем участке сегодня проголосовали 845 человек", - сообщает агентству генконсул Соснов. Гигантская очередь перед избирательным участком на Пхукете возникла не с момента открытия, а около 11.30 (07.30 мск), так что общее количество проголосовавших к концу дня в воскресенье, скорее всего, может оказаться значительно большим, сказали корреспонденту РИА Новости члены участковой избирательной комиссии.

https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933548991.html

https://ria.ru/20240317/melitopol-1933609267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Очередь перед избирательным участком в Пхукете Граждане РФ активно голосуют на участке в здании генконсульства на Пхукете. 2024-03-17T10:47 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, пхукет (остров), россия, владимир соснов