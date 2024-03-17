Явка на выборах в Петербурге на 15:00 превысила 65 процентов
Явка на выборах в Петербурге на 15:00 превысила составила 65,15 процента
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМужчина регистрируется перед началом голосования на выборах президента России на избирательном участке №2204 в здании Аничкова дворца в Санкт-Петербурге
Мужчина регистрируется перед началом голосования на выборах президента России на избирательном участке №2204 в здании Аничкова дворца в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ в Санкт-Петербурге по данным на 15.00 мск воскресенья составила 65,15%, сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин в своем Telegram-канале.
"Явка избирателей на выборах президента России в Санкт-Петербурге 17 марта на 15.00 составила 65,15%. В голосовании приняло участие 2 479 923 избирателя", - написал он.
В воскресенье в Петербурге в штатном режиме открылись 1947 постоянных избирательных участков и 47 временных участков. 17 марта началось голосование на 99 научно-исследовательских и гражданских судах, а также семи полярных станциях.
На прошлых президентских выборах в марте 2018 года явка избирателей в Петербурге составила 63,87%. Голосование тогда проходило один день.
Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые проходит в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.