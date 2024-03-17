https://ria.ru/20240317/peterburg-1933723197.html

Явка на выборах в Петербурге на 15:00 превысила 65 процентов

Явка на выборах в Петербурге на 15:00 превысила 65 процентов - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах в Петербурге на 15:00 превысила 65 процентов

Явка избирателей на выборах президента РФ в Санкт-Петербурге по данным на 15.00 мск воскресенья составила 65,15%, сообщил председатель Санкт-Петербургской... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T16:06

2024-03-17T16:06

2024-03-17T16:11

выборы президента россии — 2024

политика

санкт-петербург

россия

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ в Санкт-Петербурге по данным на 15.00 мск воскресенья составила 65,15%, сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин в своем Telegram-канале. "Явка избирателей на выборах президента России в Санкт-Петербурге 17 марта на 15.00 составила 65,15%. В голосовании приняло участие 2 479 923 избирателя", - написал он. В воскресенье в Петербурге в штатном режиме открылись 1947 постоянных избирательных участков и 47 временных участков. 17 марта началось голосование на 99 научно-исследовательских и гражданских судах, а также семи полярных станциях. На прошлых президентских выборах в марте 2018 года явка избирателей в Петербурге составила 63,87%. Голосование тогда проходило один день. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые проходит в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933719301.html

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Варвара Скокшина

политика, санкт-петербург, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков