https://ria.ru/20240317/peterburg-1933673486.html

Явка на выборах в Петербурге приблизилась к 59 процентам

Явка на выборах в Петербурге приблизилась к 59 процентам - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах в Петербурге приблизилась к 59 процентам

Явка избирателей на выборах президента РФ в Санкт-Петербурге по данным на 12.00 мск воскресенья составила 58,9%, сообщил на брифинге член Санкт-Петербургской... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T13:31

2024-03-17T13:31

2024-03-17T14:09

выборы президента россии — 2024

политика

санкт-петербург

россия

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ в Санкт-Петербурге по данным на 12.00 мск воскресенья составила 58,9%, сообщил на брифинге член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин. "На 12 часов сегодняшнего дня явка составляет 58,9%, или 2 241 878 избирателей проголосовало", - сказал он. Он напомнил, что в воскресенье в Петербурге в штатном режиме открылись 1 947 постоянных избирательных участков и 47 временных участков. 17 марта началось голосование на 99 научно-исследовательских и гражданских судах, а также 7 полярных станциях. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые проходит в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Варвара Скокшина

политика, санкт-петербург, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков