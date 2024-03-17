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Явка на выборах в Петербурге приблизилась к 59 процентам - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
13:31 17.03.2024 (обновлено: 14:09 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/peterburg-1933673486.html
Явка на выборах в Петербурге приблизилась к 59 процентам
Явка на выборах в Петербурге приблизилась к 59 процентам - РИА Новости, 17.03.2024
Явка на выборах в Петербурге приблизилась к 59 процентам
Явка избирателей на выборах президента РФ в Санкт-Петербурге по данным на 12.00 мск воскресенья составила 58,9%, сообщил на брифинге член Санкт-Петербургской... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T13:31
2024-03-17T14:09
выборы президента россии — 2024
политика
санкт-петербург
россия
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ в Санкт-Петербурге по данным на 12.00 мск воскресенья составила 58,9%, сообщил на брифинге член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин. "На 12 часов сегодняшнего дня явка составляет 58,9%, или 2 241 878 избирателей проголосовало", - сказал он. Он напомнил, что в воскресенье в Петербурге в штатном режиме открылись 1 947 постоянных избирательных участков и 47 временных участков. 17 марта началось голосование на 99 научно-исследовательских и гражданских судах, а также 7 полярных станциях. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые проходит в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, санкт-петербург, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Политика, Санкт-Петербург, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков
Явка на выборах в Петербурге приблизилась к 59 процентам

Явка на выборах в Петербурге к 12:00 составила 58,9 процента

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах президента России на избирательном участке №2204 в здании Аничкова дворца в Санкт-Петербурге
Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке №2204 в здании Аничкова дворца в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке №2204 в здании Аничкова дворца в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ в Санкт-Петербурге по данным на 12.00 мск воскресенья составила 58,9%, сообщил на брифинге член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.
"На 12 часов сегодняшнего дня явка составляет 58,9%, или 2 241 878 избирателей проголосовало", - сказал он.
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Он напомнил, что в воскресенье в Петербурге в штатном режиме открылись 1 947 постоянных избирательных участков и 47 временных участков. 17 марта началось голосование на 99 научно-исследовательских и гражданских судах, а также 7 полярных станциях.
Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые проходит в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаСанкт-ПетербургРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав Даванков
 
 
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