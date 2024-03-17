https://ria.ru/20240317/pekin-1933648632.html

Пекин с размахом отметил Масленицу блинами и хороводами

Пекин с размахом отметил Масленицу блинами и хороводами - РИА Новости, 17.03.2024

Пекин с размахом отметил Масленицу блинами и хороводами

Жители Пекина широко отметили Масленицу хороводами, русскими народными песнями, плясками и традиционными блинами, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T11:47

2024-03-17T11:47

2024-03-17T14:25

пекин

хор турецкого

российско-китайский комитет дружбы, мира и развития

москва

россия

масленица

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933661105_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_48df48fb4d19ef9cace26cb1d6b6be2c.jpg

ПЕКИН, 17 мар — РИА Новости. Жители Пекина широко отметили Масленицу хороводами, русскими народными песнями, плясками и традиционными блинами, сообщил корреспондент РИА Новости. "Идея проведения мероприятия родилась еще в прошлом году. После того как мы здесь успешно провели концерт "Хора Турецкого", мы поняли, что китайская публика очень хорошо принимает российских артистов и русскую культуру", — рассказала агентству руководитель секретариата Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Юлия Капранова.Проводы русской зимы в Китае состоялись в Пекинском выставочном центре, организаторы подготовили праздничные угощения и зрелищную развлекательную программу, чтобы показать жителям китайской столицы, что такое Масленица, а также познакомить их с разными видами русского народного творчества. Капранова напомнила, что Россия и Китай сейчас проводят перекрестные года культуры. "Мы думали, какой праздник отметить совместно, и так как китайские коллеги уже масштабно готовились к Празднику весны (Чуньцзе, китайский Новый год) в Москве, мы решили провести Масленицу в Пекине", — объяснила она. По словам руководителя секретариата, мероприятие в Москве прошло "просто потрясающе", а жители российской столицы были впечатлены. Это еще больше вдохновило организаторов празднования Масленицы в КНР."Мы решили праздновать в Пекине Масленицу, с пекинской ВДНХ у нас отличные, дружеские отношения, эта площадка антуражная, мы ее в приоритете и рассматривали. Площадь здесь позволяет пригласить большое количество людей, мы соблюли все требования китайской стороны по безопасности и выбрали зал для Масленицы", — добавила она. Вместе с тем Капранова сообщила, что посетить мероприятие должны не менее тысячи человек, так как "пригласительные очень быстро разошлись, вход свободный, из программы у нас Московский казачий хор, кубанский казачий хор "Криница". "Гостей мы угощаем блинами, угощаем шампанским, ажиотаж был еще до официального начала, людей очень много", — отметила она. Руководитель секретариата уточнила, что уже 17 марта организаторы поедут в китайский город Сиань, где продолжат праздновать Масленицу. "Там мероприятие будет проходить на улице, у нас активно идет застройка, людей активно приглашают, у нас также будут казаки, аниматоры, ярмарка российских товаров", — добавила Капранова.Она указала, что на ярмарке как в Пекине, так и в Сиане можно увидеть традиционные русские игрушки, шкатулки, платки, кукол, "чем китайцы активно интересуются".Руководитель секретариата добавила, что комитет планирует проводить в китайских провинциях выставки и ярмарки народных промыслов, в частности, идут переговоры с Хайнанем.

https://ria.ru/20240316/maslenitsa-1933565161.html

https://ria.ru/20240313/podelki-1851322426.html

https://ria.ru/20240317/proschenoe-1933008894.html

https://ria.ru/20240313/maslenitsa-1600125076.html

пекин

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Блины очень вкусные". Масленицу впервые отпраздновали в Пекине Для посетителей организовали фуршет с традиционными русскими блюдами. Самыми популярными из них стали блины. 2024-03-17T11:47 true PT0M59S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

пекин, хор турецкого, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития, москва, россия, масленица, в мире