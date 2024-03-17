https://ria.ru/20240317/pekin-1933648632.html
Пекин с размахом отметил Масленицу блинами и хороводами
Пекин с размахом отметил Масленицу блинами и хороводами - РИА Новости, 17.03.2024
Пекин с размахом отметил Масленицу блинами и хороводами
Жители Пекина широко отметили Масленицу хороводами, русскими народными песнями, плясками и традиционными блинами, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T11:47
2024-03-17T11:47
2024-03-17T14:25
пекин
хор турецкого
российско-китайский комитет дружбы, мира и развития
москва
россия
масленица
в мире
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ПЕКИН, 17 мар — РИА Новости. Жители Пекина широко отметили Масленицу хороводами, русскими народными песнями, плясками и традиционными блинами, сообщил корреспондент РИА Новости. "Идея проведения мероприятия родилась еще в прошлом году. После того как мы здесь успешно провели концерт "Хора Турецкого", мы поняли, что китайская публика очень хорошо принимает российских артистов и русскую культуру", — рассказала агентству руководитель секретариата Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Юлия Капранова.Проводы русской зимы в Китае состоялись в Пекинском выставочном центре, организаторы подготовили праздничные угощения и зрелищную развлекательную программу, чтобы показать жителям китайской столицы, что такое Масленица, а также познакомить их с разными видами русского народного творчества. Капранова напомнила, что Россия и Китай сейчас проводят перекрестные года культуры. "Мы думали, какой праздник отметить совместно, и так как китайские коллеги уже масштабно готовились к Празднику весны (Чуньцзе, китайский Новый год) в Москве, мы решили провести Масленицу в Пекине", — объяснила она. По словам руководителя секретариата, мероприятие в Москве прошло "просто потрясающе", а жители российской столицы были впечатлены. Это еще больше вдохновило организаторов празднования Масленицы в КНР."Мы решили праздновать в Пекине Масленицу, с пекинской ВДНХ у нас отличные, дружеские отношения, эта площадка антуражная, мы ее в приоритете и рассматривали. Площадь здесь позволяет пригласить большое количество людей, мы соблюли все требования китайской стороны по безопасности и выбрали зал для Масленицы", — добавила она. Вместе с тем Капранова сообщила, что посетить мероприятие должны не менее тысячи человек, так как "пригласительные очень быстро разошлись, вход свободный, из программы у нас Московский казачий хор, кубанский казачий хор "Криница". "Гостей мы угощаем блинами, угощаем шампанским, ажиотаж был еще до официального начала, людей очень много", — отметила она. Руководитель секретариата уточнила, что уже 17 марта организаторы поедут в китайский город Сиань, где продолжат праздновать Масленицу. "Там мероприятие будет проходить на улице, у нас активно идет застройка, людей активно приглашают, у нас также будут казаки, аниматоры, ярмарка российских товаров", — добавила Капранова.Она указала, что на ярмарке как в Пекине, так и в Сиане можно увидеть традиционные русские игрушки, шкатулки, платки, кукол, "чем китайцы активно интересуются".Руководитель секретариата добавила, что комитет планирует проводить в китайских провинциях выставки и ярмарки народных промыслов, в частности, идут переговоры с Хайнанем.
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"Блины очень вкусные". Масленицу впервые отпраздновали в Пекине
Для посетителей организовали фуршет с традиционными русскими блюдами. Самыми популярными из них стали блины.
2024-03-17T11:47
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пекин, хор турецкого, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития, москва, россия, масленица, в мире
Пекин, Хор Турецкого, Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития, Москва, Россия, Масленица, В мире
Пекин с размахом отметил Масленицу блинами и хороводами
Пекин с размахом отметил Масленицу блинами, русскими песнями и хороводами
ПЕКИН, 17 мар — РИА Новости. Жители Пекина широко отметили Масленицу хороводами, русскими народными песнями, плясками и традиционными блинами, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Идея проведения мероприятия родилась еще в прошлом году. После того как мы здесь успешно провели концерт "Хора Турецкого
", мы поняли, что китайская публика очень хорошо принимает российских артистов и русскую культуру", — рассказала агентству руководитель секретариата Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития
Юлия Капранова.
Проводы русской зимы в Китае состоялись в Пекинском выставочном центре, организаторы подготовили праздничные угощения и зрелищную развлекательную программу, чтобы показать жителям китайской столицы, что такое Масленица, а также познакомить их с разными видами русского народного творчества.
Капранова напомнила, что Россия
и Китай
сейчас проводят перекрестные года культуры.
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"Мы думали, какой праздник отметить совместно, и так как китайские коллеги уже масштабно готовились к Празднику весны (Чуньцзе, китайский Новый год) в Москве
, мы решили провести Масленицу в Пекине", — объяснила она.
По словам руководителя секретариата, мероприятие в Москве прошло "просто потрясающе", а жители российской столицы были впечатлены. Это еще больше вдохновило организаторов празднования Масленицы в КНР.
"Мы решили праздновать в Пекине Масленицу, с пекинской ВДНХ у нас отличные, дружеские отношения, эта площадка антуражная, мы ее в приоритете и рассматривали. Площадь здесь позволяет пригласить большое количество людей, мы соблюли все требования китайской стороны по безопасности и выбрали зал для Масленицы", — добавила она.
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Вместе с тем Капранова сообщила, что посетить мероприятие должны не менее тысячи человек, так как "пригласительные очень быстро разошлись, вход свободный, из программы у нас Московский казачий хор, кубанский казачий хор "Криница".
«
"Гостей мы угощаем блинами, угощаем шампанским, ажиотаж был еще до официального начала, людей очень много", — отметила она.
Руководитель секретариата уточнила, что уже 17 марта организаторы поедут в китайский город Сиань
, где продолжат праздновать Масленицу.
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«
"Там мероприятие будет проходить на улице, у нас активно идет застройка, людей активно приглашают, у нас также будут казаки, аниматоры, ярмарка российских товаров", — добавила Капранова.
Она указала, что на ярмарке как в Пекине, так и в Сиане можно увидеть традиционные русские игрушки, шкатулки, платки, кукол, "чем китайцы активно интересуются".
Руководитель секретариата добавила, что комитет планирует проводить в китайских провинциях выставки и ярмарки народных промыслов, в частности, идут переговоры с Хайнанем.
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