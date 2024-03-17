https://ria.ru/20240317/narusheniya-1933783229.html

Международные наблюдатели не зафиксировали нарушений на выборах в Крыму

Международные наблюдатели не зафиксировали нарушений на выборах в Крыму - РИА Новости, 17.03.2024

Международные наблюдатели не зафиксировали нарушений на выборах в Крыму

Международные наблюдатели не зафиксировали нарушений на выборах президента России в Крыму, они прошли демократично и открыто, сообщил РИА Новости наблюдатель из РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T20:23

2024-03-17T20:23

2024-03-17T20:23

выборы президента россии — 2024

политика

россия

гана

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

совет федерации рф

николай харитонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933773706_0:291:3074:2020_1920x0_80_0_0_910a1b22316b4bdae1df45f5793f3716.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Международные наблюдатели не зафиксировали нарушений на выборах президента России в Крыму, они прошли демократично и открыто, сообщил РИА Новости наблюдатель из Ганы, генеральный секретарь Панафриканского союза молодежи Ахмед Бенинг. "Мы посетили за три дня более 18 избирательных участков. Никаких нарушений нами не зафиксировано. Везде мы видели, что люди массово приходили и голосовали. Все было очень хорошо организовано, никаких нарушений не было. Выборы прошли демократично и открыто. Особенно нас поразила огромная явка на избирательных участках и тот энтузиазм, с которым люди шли. Это говорит о высоком уровне демократии", - сказал Бенинг агентству. По его словам, Крым также поразил своим гостеприимством. "Люди Крыма очень добрые и гостеприимные", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240316/nablyudatel-1933541720.html

россия

гана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, гана, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов