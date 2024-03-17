Рейтинг@Mail.ru
Новгородскую наблюдательницу, не давшую испортить бюллетени, отблагодарили - РИА Новости, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
15:08 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/nablyudatelnitsa-1933702743.html
Новгородскую наблюдательницу, не давшую испортить бюллетени, отблагодарили
Новгородскую наблюдательницу, не давшую испортить бюллетени, отблагодарили - РИА Новости, 17.03.2024
Новгородскую наблюдательницу, не давшую испортить бюллетени, отблагодарили
Руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев подписал благодарственное письмо для наблюдателя из Новгородской области, РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T15:08
2024-03-17T15:08
выборы президента россии — 2024
политика
россия
максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
новгородская область
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933701302_0:167:498:447_1920x0_80_0_0_3a5b29fedd1155606d189faa380aa1a5.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев подписал благодарственное письмо для наблюдателя из Новгородской области, которая не дала испортить зеленкой бюллетени на выборах президента России. "Наблюдатель Алексеева Алла Борисовна не дала испортить бюллетени. Попытался человек испортить бюллетени, залить зеленкой, но наш общественный наблюдатель встал на пути и не дал человеку испортить бюллетени. Я прямо сейчас ... подписывая это письмо наблюдательнице по Новгородской области, и благодарю ее за то, что она проявила свои лучшие качества и не дала испортить бюллетени ",- сообщил Григорьев на брифинге в ситуационном центре ОП РФ. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/prestupleniya-1933545143.html
россия
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933701302_0:121:498:494_1920x0_80_0_0_4919e6f32dcf77a707fd8d7bc95f57fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), леонид слуцкий (политик), николай харитонов, новгородская область, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Максим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии), Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Новгородская область, Совет Федерации РФ
Новгородскую наблюдательницу, не давшую испортить бюллетени, отблагодарили

В ОП поблагодарили новгородскую наблюдательницу, не давшую испортить бюллетени

© Фото : Избирком53/TelegramУрна для голосования, которую пытались залить краской на избирательном участке в Новгородской области
Урна для голосования, которую пытались залить краской на избирательном участке в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : Избирком53/Telegram
Урна для голосования, которую пытались залить краской на избирательном участке в Новгородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев подписал благодарственное письмо для наблюдателя из Новгородской области, которая не дала испортить зеленкой бюллетени на выборах президента России.
«
"Наблюдатель Алексеева Алла Борисовна не дала испортить бюллетени. Попытался человек испортить бюллетени, залить зеленкой, но наш общественный наблюдатель встал на пути и не дал человеку испортить бюллетени. Я прямо сейчас ... подписывая это письмо наблюдательнице по Новгородской области, и благодарю ее за то, что она проявила свои лучшие качества и не дала испортить бюллетени ",- сообщил Григорьев на брифинге в ситуационном центре ОП РФ.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Медведев рассказал о последствиях за преступления на избирательных участках
16 марта, 18:56
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияМаксим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии)Леонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновНовгородская областьСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала