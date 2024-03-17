https://ria.ru/20240317/nablyudatelnitsa-1933702743.html

Новгородскую наблюдательницу, не давшую испортить бюллетени, отблагодарили

Новгородскую наблюдательницу, не давшую испортить бюллетени, отблагодарили - РИА Новости, 17.03.2024

Новгородскую наблюдательницу, не давшую испортить бюллетени, отблагодарили

Руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев подписал благодарственное письмо для наблюдателя из Новгородской области, РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T15:08

2024-03-17T15:08

2024-03-17T15:08

выборы президента россии — 2024

политика

россия

максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

новгородская область

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев подписал благодарственное письмо для наблюдателя из Новгородской области, которая не дала испортить зеленкой бюллетени на выборах президента России. "Наблюдатель Алексеева Алла Борисовна не дала испортить бюллетени. Попытался человек испортить бюллетени, залить зеленкой, но наш общественный наблюдатель встал на пути и не дал человеку испортить бюллетени. Я прямо сейчас ... подписывая это письмо наблюдательнице по Новгородской области, и благодарю ее за то, что она проявила свои лучшие качества и не дала испортить бюллетени ",- сообщил Григорьев на брифинге в ситуационном центре ОП РФ. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/prestupleniya-1933545143.html

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политика, россия, максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), леонид слуцкий (политик), николай харитонов, новгородская область, совет федерации рф