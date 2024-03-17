https://ria.ru/20240317/nablyudateli-1933753381.html

Москалькова поблагодарила международных наблюдателей

Москалькова поблагодарила международных наблюдателей - РИА Новости, 17.03.2024

Москалькова поблагодарила международных наблюдателей

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поблагодарила международных наблюдателей за то, что они могут донести миру, как в действительности... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T17:51

2024-03-17T17:51

2024-03-17T17:51

выборы президента россии — 2024

политика

россия

татьяна москалькова

леонид слуцкий (политик)

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поблагодарила международных наблюдателей за то, что они могут донести миру, как в действительности реализуются права граждан в России, и за то, что они являются элементом легитимности и прозрачности выборов в РФ. "Спасибо, что вы (международные наблюдатели за выборами президента РФ - ред.) можете донести истинное положение вещей в России, рассказать миру, как в действительности реализуются права граждан в России, и, конечно, быть элементом легитимности и прозрачности наших выборов", - сказала Москалькова в Доме прав человека, обращаясь к международным наблюдателям. Кроме того, она рассказала, что аппарат осуществляет наблюдение за голосованием на выборах президента РФ в круглосуточном режиме. "По решению ЦИК нам выделены три аккаунта, которые позволяют в режиме реального времени круглосуточно наблюдать, как проходят выборы на всех избирательных участках нашей огромной страны. К этой работе привлечены члены молодежного совета при уполномоченном по правам человека, наши сотрудники и волонтеры. Вы могли убедиться, что активность граждан высокая, имеются все необходимые инструменты, для того чтобы обеспечить волеизъявление людей", - добавила омбудсмен. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/lozh-1933474662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, татьяна москалькова, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф