https://ria.ru/20240317/nablyudateli-1933753381.html
Москалькова поблагодарила международных наблюдателей
Москалькова поблагодарила международных наблюдателей - РИА Новости, 17.03.2024
Москалькова поблагодарила международных наблюдателей
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поблагодарила международных наблюдателей за то, что они могут донести миру, как в действительности... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T17:51
2024-03-17T17:51
2024-03-17T17:51
выборы президента россии — 2024
политика
россия
татьяна москалькова
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поблагодарила международных наблюдателей за то, что они могут донести миру, как в действительности реализуются права граждан в России, и за то, что они являются элементом легитимности и прозрачности выборов в РФ. "Спасибо, что вы (международные наблюдатели за выборами президента РФ - ред.) можете донести истинное положение вещей в России, рассказать миру, как в действительности реализуются права граждан в России, и, конечно, быть элементом легитимности и прозрачности наших выборов", - сказала Москалькова в Доме прав человека, обращаясь к международным наблюдателям. Кроме того, она рассказала, что аппарат осуществляет наблюдение за голосованием на выборах президента РФ в круглосуточном режиме. "По решению ЦИК нам выделены три аккаунта, которые позволяют в режиме реального времени круглосуточно наблюдать, как проходят выборы на всех избирательных участках нашей огромной страны. К этой работе привлечены члены молодежного совета при уполномоченном по правам человека, наши сотрудники и волонтеры. Вы могли убедиться, что активность граждан высокая, имеются все необходимые инструменты, для того чтобы обеспечить волеизъявление людей", - добавила омбудсмен. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, татьяна москалькова, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Татьяна Москалькова, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ
Москалькова поблагодарила международных наблюдателей
Москалькова поблагодарила международных наблюдателей на выборах в России
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поблагодарила международных наблюдателей за то, что они могут донести миру, как в действительности реализуются права граждан в России, и за то, что они являются элементом легитимности и прозрачности выборов в РФ.
"Спасибо, что вы (международные наблюдатели за выборами президента РФ - ред.) можете донести истинное положение вещей в России, рассказать миру, как в действительности реализуются права граждан в России, и, конечно, быть элементом легитимности и прозрачности наших выборов", - сказала Москалькова в Доме прав человека, обращаясь к международным наблюдателям.
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Кроме того, она рассказала, что аппарат осуществляет наблюдение за голосованием на выборах президента РФ в круглосуточном режиме.
"По решению ЦИК нам выделены три аккаунта, которые позволяют в режиме реального времени круглосуточно наблюдать, как проходят выборы на всех избирательных участках нашей огромной страны. К этой работе привлечены члены молодежного совета при уполномоченном по правам человека, наши сотрудники и волонтеры. Вы могли убедиться, что активность граждан высокая, имеются все необходимые инструменты, для того чтобы обеспечить волеизъявление людей", - добавила омбудсмен.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.